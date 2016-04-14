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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 57585960
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 19:30

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Петро написав:В мене виникла проблема - хочу відкрити рахунок в банку на ім'я дитини (16 років), але банки відмовляють, мотивуючи це "внутрішніми розпорядженнями".
Не знаючи Вашіх мотивів, наведу свій приклад: - доча від"їзжала на навчання в Україні, і їй зробили картку ( другу картку), прив"язану до маминого рахунку в Приваті. Доча взагалі на мала уяви в банківських операціях, тільки користувалась карткою, а ми (Я) вели банківські справи. В подальшому навчанні за кордоном зробили ій валютні картки з фото, також прив"язані до маминих валютних рахунків. Нам це зручно, навіть нема потреби аргументувати
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protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:06

Петро

які банки вам відмовили
вроді ПБ хвалиться своїм юніор банком
постійно вчить дітей як отримувати кредити, і тд
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:01

депо в долларах

Подскажите, камрады
Где сейчас в долларе можно разместиться?
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emeta
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:06

emeta

які у вас вхідні критерії
1) надійність
2) макс. дохід, але і ризик
3) баланс
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:07

  emeta написав:Подскажите, камрады
Где сейчас в долларе можно разместиться?

http://far.pp.ua/banks/deposits.html (таблица грузится медленно)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 10:20

Благодарю
Поеду в Земельный капитал
вроде 5,5 % с капитализацией обещают от от 91 до 180 дней
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:56

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Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в депозитах «Прибутковий» та «Накопичувальний»:

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Детальніше за посиланням.
Ірина_
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