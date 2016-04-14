Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 23 чер, 2019 19:30
Петро написав:
В мене виникла проблема - хочу відкрити рахунок в банку на ім'я дитини (16 років), але банки відмовляють, мотивуючи це "внутрішніми розпорядженнями".
Не знаючи Вашіх мотивів, наведу свій приклад: - доча від"їзжала на навчання в Україні, і їй зробили картку ( другу картку), прив"язану до маминого рахунку в Приваті. Доча взагалі на мала уяви в банківських операціях, тільки користувалась карткою, а ми (Я) вели банківські справи. В подальшому навчанні за кордоном зробили ій валютні картки з фото, також прив"язані до маминих валютних рахунків. Нам це зручно, навіть нема потреби аргументувати
Спецназ Саакашвили!!!
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protefiks1959
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:06
Петро які банки вам відмовили вроді ПБ хвалиться своїм юніор банком постійно вчить дітей як отримувати кредити, і тд
greenozon
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:01
Подскажите, камрады
Где сейчас в долларе можно разместиться?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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emeta
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:06
emeta які у вас вхідні критерії 1) надійність 2) макс. дохід, але і ризик 3) баланс
greenozon
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:07
emeta написав:
Подскажите, камрады
Где сейчас в долларе можно разместиться?
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
(таблица грузится медленно)
vitaliian
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Додано: Пон 24 чер, 2019 10:20
Благодарю
Поеду в Земельный капитал вроде 5,5 % с капитализацией обещают от от 91 до 180 дней
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
Промокод для участия в акции "Бонус к депозиту" TK6BE5M
emeta
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Додано: Чет 27 чер, 2019 07:56
Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в депозитах «Прибутковий» та «Накопичувальний»:
6 міс. – до 16,90%*, 0,7% річних від вкладу,
9 міс. – до 16,90%*, 0,6% річних від вкладу,
12 міс. – до 16,90%*, 0,4% від вкладу,
18 міс. – до 16,90%*, 0,4% від вкладу.
Детальніше
за посиланням
.
Ірина_
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Додано: Пон 08 лип, 2019 21:41
Я написал каркулятор от сдачи квартиры в аренду
с учетом ремонта курса доллара
, и сравнил это с ОВГЗ, депозитами и бизнесом.
viewtopic.php?p=4702196#p4702196
плюсаните не впадло
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
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Додано: Суб 20 лип, 2019 18:12
emeta написав:
Благодарю
Поеду в Земельный капитал
вроде 5,5 % с капитализацией обещают от от 91 до 180 дней
Добрый день! Ну как с депозитом дела ? Ищу для себя депозит долларовый тоже.
b_bodi4
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Додано: Нед 21 лип, 2019 12:46
b_bodi4
на порталі Finance.UA користується надзвичайною популярністю наша програма
Бонус до депозитів
.
Тут Ви зможете обрати депозит в доларах.
https://prnt.sc/ohz2l8
З пов.
Ірина_
Модератор Форуму
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Подякував: 207 раз.
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