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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 24 лип, 2019 13:38
До програми «Бонус до депозиту» приєднався Ідея Банк
Термін вкладу, ставка і бонус від Finance.ua на термінові вклади:
3 міс. – до 19,00%, 1,5% річних від вкладу;
6 міс. – до 19,90%, 1,1% річних від вкладу;
9 міс. – 16,75%, 0,7% річних від вкладу;
12 міс. – 17,25%, 0,5% від вкладу.
Детальніше за посиланням
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Додано: Нед 18 сер, 2019 12:57
Монобанк і депозити
Банк начебто є а начебто його і немає, монобанк зараз на хвилі хайпа, що його чекає завтра ні хто не знає крім його «господарів». Все ніби добре є і хороші умови по кредиту з одного боку, з іншого боку якщо ви не доплатите хоча б 10грн за кредитним лімітом будете платити% за все тіло, ніби й розстрочка умови непогані, але якщо прочитати умови більш детально то можна зрозуміти що погашення достроково невигідно бо% заплатите за весь термін дії. Хто стикався з депозитами в монобанк ? Чи варто розглядати даний банк для депозитів.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 13:37
И где, например в Одессе открыть депозит, Универсал закрыл последнее отделение.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 19:53
Закончился срок договоров по двум депозита с выплатой % в конце срока, совершенно случайно решил просчитать, не досчитали 3%.
Звонил в "Інформаційний центр" два раза, оба раза видят, что % насчитан не верно, но оформить заявку отказались, сославшись что нужно мне разбираться на месте в отделении, хотя я оформлял через интернет-банкинг.
Пришёл в отделение, тоже видят неправильное начисление по договору, но разводят руками и просто сделали распечатку выписки (хотя я и не просил).
Позвонил в "Інформаційний центр" с отделения, только после зарегистрировали заявку.
Заодно и в отделении зарегистрировал обращение.
Сегодня позвонили с Таскомбанка и зачитали ответ с технического отдела.
ответ в кратце таков: у них начислено всё верно по плавающей процентной ставке, а то что есть договор с мокрой печатью их неи..т и никакой силы не имеет.
Таскомбанк нарушает юридические депозитные договора, выплачивают проценты по заниженной произвольной ставке в нарушении всех юр.норм.
В Таскомбанке корпоративный хаос.
Заявки на нарушение договора передаются не в Юридический отдел, а передают техническим системным администраторам, которые и дают ответ и не несут никакой юридической силы и ответственности.
Начальник отделения по предъявлению договора с печатью, который сам и выдавал, видя нарушение договора вместо конкретной помощи начинает строить предположения и выдвигать различные гипотезы.
Таскомбанк отказывается в дальнейшем разбираться в сложившейся ситуации в юридической плоскости.
Кто хочет разместить в Таскомбанке депозит, хорошо подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий.
Договора, скриншоты, имена, фамилии и номера заявок обращений имеются.
Вот конкретные номера договоров по которым произошли нарушения и выплатили проценты не в полном объёме.
Договор № ДВ-WEB/289824 от 6 ноября 2018
Договор № ДВ-WEB/290221 от 13 ноября 2018
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