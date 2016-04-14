RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 58596061
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 13:38

До програми «Бонус до депозиту» приєднався Ідея Банк

Термін вкладу, ставка і бонус від Finance.ua на термінові вклади:

3 міс. – до 19,00%, 1,5% річних від вкладу;
6 міс. – до 19,90%, 1,1% річних від вкладу;
9 міс. – 16,75%, 0,7% річних від вкладу;
12 міс. – 17,25%, 0,5% від вкладу.

Детальніше за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1207
З нами з: 14.09.13
Подякував: 234 раз.
Подякували: 831 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 12:57

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Монобанк і депозити
Банк начебто є а начебто його і немає, монобанк зараз на хвилі хайпа, що його чекає завтра ні хто не знає крім його «господарів». Все ніби добре є і хороші умови по кредиту з одного боку, з іншого боку якщо ви не доплатите хоча б 10грн за кредитним лімітом будете платити% за все тіло, ніби й розстрочка умови непогані, але якщо прочитати умови більш детально то можна зрозуміти що погашення достроково невигідно бо% заплатите за весь термін дії. Хто стикався з депозитами в монобанк ? Чи варто розглядати даний банк для депозитів.
maksnovg
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:37

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

И где, например в Одессе открыть депозит, Универсал закрыл последнее отделение.
2805
 
Повідомлень: 73
З нами з: 20.07.10
Подякував: 194 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:53

Внимание! Не правильное начисление % по депозиту!

Закончился срок договоров по двум депозита с выплатой % в конце срока, совершенно случайно решил просчитать, не досчитали 3%.
Звонил в "Інформаційний центр" два раза, оба раза видят, что % насчитан не верно, но оформить заявку отказались, сославшись что нужно мне разбираться на месте в отделении, хотя я оформлял через интернет-банкинг.
Пришёл в отделение, тоже видят неправильное начисление по договору, но разводят руками и просто сделали распечатку выписки (хотя я и не просил).
Позвонил в "Інформаційний центр" с отделения, только после зарегистрировали заявку.
Заодно и в отделении зарегистрировал обращение.

Сегодня позвонили с Таскомбанка и зачитали ответ с технического отдела.
ответ в кратце таков: у них начислено всё верно по плавающей процентной ставке, а то что есть договор с мокрой печатью их неи..т и никакой силы не имеет.

Таскомбанк нарушает юридические депозитные договора, выплачивают проценты по заниженной произвольной ставке в нарушении всех юр.норм.
В Таскомбанке корпоративный хаос.
Заявки на нарушение договора передаются не в Юридический отдел, а передают техническим системным администраторам, которые и дают ответ и не несут никакой юридической силы и ответственности.
Начальник отделения по предъявлению договора с печатью, который сам и выдавал, видя нарушение договора вместо конкретной помощи начинает строить предположения и выдвигать различные гипотезы.
Таскомбанк отказывается в дальнейшем разбираться в сложившейся ситуации в юридической плоскости.

Кто хочет разместить в Таскомбанке депозит, хорошо подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий.
Договора, скриншоты, имена, фамилии и номера заявок обращений имеются.
Вот конкретные номера договоров по которым произошли нарушения и выплатили проценты не в полном объёме.
Договор № ДВ-WEB/289824 от 6 ноября 2018
Договор № ДВ-WEB/290221 от 13 ноября 2018
Amaresor
 
Повідомлень: 2
З нами з: 20.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 58596061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безопасные депозиты - миф или реальность?
rauko_lord » Вів 18 чер, 2019 13:01
5 1244
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 13:01
Вкладчик1234
В українських банках стало більше гривневих депозитів 1, 2, 3
R2 » П'ят 11 лис, 2016 12:39
20 11841
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 чер, 2017 10:08
maxim2014
Детские депозиты - где есть ? 1, 2, 3
Vitalych-new » Чет 14 кві, 2016 08:57
29 15284
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2017 18:04
Mazaj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74962)
20.08.2019 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron