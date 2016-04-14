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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 30 вер, 2019 12:18
Вкладчик1234 написав: Vadim V написав:
Планирую разместит грндепо на срок в "Форвард банк" или "Альянс банк" ,может кто имел дело с этими банками , порекомендуйте куда лучше?
Из этих двух я бы закинул в Форвард на дебетную КОКО-карту, там сейчас 15% на остаток.В случае девальвации можно быстро перевернуться в валюту.
"Лочить" деньги на срочном депо за дополнительный 1-2% я бы не стал, зная волатильность гривны.
У форварда банкинг функциональнее, чем у альянса.
Форвард хоть и рискованный (ИМХО) - но хоть понятно чем он занимается - маржинальным потребительским кредитованием.
А вот с Альянсом не всё так ясно
Уверен что в случае ракеты введут лимит на снятие или другой какой то тормоз.
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Vadim V
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