Обсуждаем депозиты в банках Украины

Зверніть увагу, в разі проблем в банку - 200 тис. компенсується в гривні по курсу НБУ. Тому, думаю, варто закладати прогнозований курс падіння гривні до долара (або зростання, "бо ніхто не знає майбутнього" ).
barylskyy написав:Підкажіть будь-ласка в які банки положити бакси на депозит. Тут радили до 200 тис максимум в один, щоб безпечніше. Десь складали особисті рейтинги по гривні, хотілося б поцікавитись і за долари. Буду Вам дуже вдячний за конструктивну відповідь!
Vadim V написав:Поделитесь опытом размещения и снятия срочного депо в Идея банке ? А то меня напрягает пункт 1.4. Шо скажут юристы по этому пункту и вообще договору "Класичний"? По ссылке есть образец договора "Класичний" .https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... s-classic/
Был опыт «На старт» - все норм. Договор на год , ставка 18 на первые три месяца, потом его расторгал без потери процентов. Договор странный, но попробовал! Тем более там сумма 50 максимум
Vadim V написав:Поделитесь опытом размещения и снятия срочного депо в Идея банке ? А то меня напрягает пункт 1.4. Шо скажут юристы по этому пункту и вообще договору "Класичний"? По ссылке есть образец договора "Класичний" .https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... s-classic/
Был опыт «На старт» - все норм. Договор на год , ставка 18 на первые три месяца, потом его расторгал без потери процентов. Договор странный, но попробовал! Тем более там сумма 50 максимум
а зачем? какой финансовый смысл? вам нечем заниматься? вы безработный? как по мне лучше книги читать
Vadim V написав:Поделитесь опытом размещения и снятия срочного депо в Идея банке ? А то меня напрягает пункт 1.4. Шо скажут юристы по этому пункту и вообще договору "Класичний"? По ссылке есть образец договора "Класичний" .https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... s-classic/
Был опыт «На старт» - все норм. Договор на год , ставка 18 на первые три месяца, потом его расторгал без потери процентов. Договор странный, но попробовал! Тем более там сумма 50 максимум
а зачем? какой финансовый смысл? вам нечем заниматься? вы безработный? как по мне лучше книги читать
Вы не правильно поняли , под снятием имел ввиду забрать по окончании срока размещения. По пункту 1.4., можете шо сказать?