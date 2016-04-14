RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 61626364>
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 09:38

barylskyy
Не ідеальний, але не поганий рейтинг:
https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/
+
читати цю гілку:
Байки про банки і не тільки....

Зверніть увагу, в разі проблем в банку - 200 тис. компенсується в гривні по курсу НБУ. Тому, думаю, варто закладати прогнозований курс падіння гривні до долара (або зростання, "бо ніхто не знає майбутнього" :) ).
V2
4
 
Повідомлень: 6373
З нами з: 03.07.09
Подякував: 239 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2019 14:31

  barylskyy написав:Підкажіть будь-ласка в які банки положити бакси на депозит. Тут радили до 200 тис максимум в один, щоб безпечніше. Десь складали особисті рейтинги по гривні, хотілося б поцікавитись і за долари. Буду Вам дуже вдячний за конструктивну відповідь!


Посмотрите здесь:
Максимальні відсоткові ставки за депозитами в банках України
ringM57
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.05.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 14:41

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

знакомый интересуется как Форвард банк сейчас устойчив?
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2215
З нами з: 20.11.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 07:45

  KOKS написав:знакомый интересуется как Форвард банк сейчас устойчив?

Лучше об этом спросить в другой ветке, например, здесь:
Форвард Банк Forward Bank
ringM57
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.05.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 11:26


Инфа не актуальна :(
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 16:22

  vpchelko написав:

Инфа не актуальна :(

Вы имеете что предложить нам более актуальное? Предложите.
ringM57
 
Повідомлень: 22
З нами з: 22.05.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 09:23

Поделитесь опытом размещения и снятия срочного депо в Идея банке ?
А то меня напрягает пункт 1.4. :?
Шо скажут юристы по этому пункту и вообще договору "Класичний"?
По ссылке есть образец договора "Класичний" .https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... s-classic/
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 23.05.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 11:36

  Vadim V написав:Поделитесь опытом размещения и снятия срочного депо в Идея банке ?
А то меня напрягает пункт 1.4. :?
Шо скажут юристы по этому пункту и вообще договору "Класичний"?
По ссылке есть образец договора "Класичний" .https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... s-classic/

Был опыт «На старт» - все норм. Договор на год , ставка 18 на первые три месяца, потом его расторгал без потери процентов. Договор странный, но попробовал! Тем более там сумма 50 максимум
SAndriy1
 
Повідомлень: 375
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:22

  SAndriy1 написав:
  Vadim V написав:Поделитесь опытом размещения и снятия срочного депо в Идея банке ?
А то меня напрягает пункт 1.4. :?
Шо скажут юристы по этому пункту и вообще договору "Класичний"?
По ссылке есть образец договора "Класичний" .https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... s-classic/

Был опыт «На старт» - все норм. Договор на год , ставка 18 на первые три месяца, потом его расторгал без потери процентов. Договор странный, но попробовал! Тем более там сумма 50 максимум

а зачем?
какой финансовый смысл?
вам нечем заниматься?
вы безработный?
как по мне лучше книги читать
sergey_sssr
 
Повідомлень: 13
З нами з: 16.04.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:41

  sergey_sssr написав:
  SAndriy1 написав:
  Vadim V написав:Поделитесь опытом размещения и снятия срочного депо в Идея банке ?
А то меня напрягает пункт 1.4. :?
Шо скажут юристы по этому пункту и вообще договору "Класичний"?
По ссылке есть образец договора "Класичний" .https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... s-classic/

Был опыт «На старт» - все норм. Договор на год , ставка 18 на первые три месяца, потом его расторгал без потери процентов. Договор странный, но попробовал! Тем более там сумма 50 максимум

а зачем?
какой финансовый смысл?
вам нечем заниматься?
вы безработный?
как по мне лучше книги читать

Вы не правильно поняли , под снятием имел ввиду забрать по окончании срока размещения.
По пункту 1.4., можете шо сказать?
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2110
З нами з: 23.05.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 61626364>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безопасные депозиты - миф или реальность?
rauko_lord » Вів 18 чер, 2019 13:01
5 1793
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 13:01
Вкладчик1234
В українських банках стало більше гривневих депозитів 1, 2, 3
R2 » П'ят 11 лис, 2016 12:39
20 12411
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 чер, 2017 10:08
maxim2014
Детские депозиты - где есть ? 1, 2, 3
Vitalych-new » Чет 14 кві, 2016 08:57
29 15911
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2017 18:04
Mazaj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79367)
10.12.2019 10:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.