Думаю, сейчас сезон затишья. Все в ожидании Новогодних акций.
Банки готовят. (сейчас снизили на 0,5 потом повысят на 0,5 и покажут это как «АкциЯ!»)
Вкладчики ждут. (авось, будут реальные акции...)
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:42
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Думаю, сейчас сезон затишья. Все в ожидании Новогодних акций.
Банки готовят. (сейчас снизили на 0,5 потом повысят на 0,5 и покажут это как «АкциЯ!»)
Вкладчики ждут. (авось, будут реальные акции...)
Ваш персональный банкир в мире финансов - http://personalbanker.com.ua/
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