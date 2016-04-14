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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:42

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Думаю, сейчас сезон затишья. Все в ожидании Новогодних акций.
Банки готовят. (сейчас снизили на 0,5 потом повысят на 0,5 и покажут это как «АкциЯ!»)
Вкладчики ждут. (авось, будут реальные акции...)
Ваш персональный банкир в мире финансов - http://personalbanker.com.ua/
KULANDALE
 
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