Думаю, сейчас сезон затишья. Все в ожидании Новогодних акций.
Банки готовят. (сейчас снизили на 0,5 потом повысят на 0,5 и покажут это как «АкциЯ!»)
Вкладчики ждут. (авось, будут реальные акции...)
|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 10 гру, 2019 10:42
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Думаю, сейчас сезон затишья. Все в ожидании Новогодних акций.
Банки готовят. (сейчас снизили на 0,5 потом повысят на 0,5 и покажут это как «АкциЯ!»)
Вкладчики ждут. (авось, будут реальные акции...)
Ваш персональный банкир в мире финансов - http://personalbanker.com.ua/
Додано: Вів 10 гру, 2019 11:37
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Добрый день! Специально зарегистрировалась спросить, т.к. в финансовом плане совершенно не специалист.
У меня неожиданно образовалась сумма около 1 тыс. долларов (в долларах), хочется разместить ее куда-то, ну и не держать же просто дома. Есть ли смысл часть поменять и ставить на гривневый депозит? Или не гонять туда-сюда доллары и все ставить на валютный? Безопастность вклада и небольшой/стабильный доход для меня главное.
Из банков пользуюсь Приватом и Монобанком, читала тут статью про "битву депозитов", но ничего не могу решить.
Додано: Вів 10 гру, 2019 12:04
1,2. Нужно было делать платёж через три месяца - разместил, чтобы добавились 1810 гривен. Ставка начиная с 4-го месяца у них низкая.
3. Есть
4. Самозанят, на жизнь хватает. Если по пути в свой офис можно зайти в отделение и соптимизировать предстоящий платёж заработав 1800 гривен, то почему бы и нет? Не считаю это лишним!
5. С книгами всё ок - и читаю, и собираю библиотеку!
Нормально ответил?
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:34
Такая сумма депозита в долларах практически ничего не даст с нынешними ставками
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 10 гру, 2019 13:54
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
минулого року в грудні вже вовсю йшла продажа святкових депозитів
чого вартий лише "Новорічний" від держбанку УкрЕксім! (20.19% була ставка)
цього року щось пішло не так...
я от тут трішки позбирав акцій, але наразі скупенько, докидайте якщо щось знайдете ще
viewtopic.php?p=4809811#p4809811
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|