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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:42

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Думаю, сейчас сезон затишья. Все в ожидании Новогодних акций.
Банки готовят. (сейчас снизили на 0,5 потом повысят на 0,5 и покажут это как «АкциЯ!»)
Вкладчики ждут. (авось, будут реальные акции...)
Ваш персональный банкир в мире финансов - http://personalbanker.com.ua/
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 11:37

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Добрый день! Специально зарегистрировалась спросить, т.к. в финансовом плане совершенно не специалист.
У меня неожиданно образовалась сумма около 1 тыс. долларов (в долларах), хочется разместить ее куда-то, ну и не держать же просто дома. Есть ли смысл часть поменять и ставить на гривневый депозит? Или не гонять туда-сюда доллары и все ставить на валютный? Безопастность вклада и небольшой/стабильный доход для меня главное.
Из банков пользуюсь Приватом и Монобанком, читала тут статью про "битву депозитов", но ничего не могу решить.
Tetyana9
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 12:04

  sergey_sssr написав:
  SAndriy1 написав:
  Vadim V написав:Поделитесь опытом размещения и снятия срочного депо в Идея банке ?
А то меня напрягает пункт 1.4. :?
Шо скажут юристы по этому пункту и вообще договору "Класичний"?
По ссылке есть образец договора "Класичний" .https://www.ideabank.ua/uk/private-clie ... s-classic/

Был опыт «На старт» - все норм. Договор на год , ставка 18 на первые три месяца, потом его расторгал без потери процентов. Договор странный, но попробовал! Тем более там сумма 50 максимум

а зачем?
какой финансовый смысл?
вам нечем заниматься?
вы безработный?
как по мне лучше книги читать

1,2. Нужно было делать платёж через три месяца - разместил, чтобы добавились 1810 гривен. Ставка начиная с 4-го месяца у них низкая.
3. Есть
4. Самозанят, на жизнь хватает. Если по пути в свой офис можно зайти в отделение и соптимизировать предстоящий платёж заработав 1800 гривен, то почему бы и нет? Не считаю это лишним!
5. С книгами всё ок - и читаю, и собираю библиотеку!
Нормально ответил? ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:34

  Tetyana9 написав:Добрый день! Специально зарегистрировалась спросить, т.к. в финансовом плане совершенно не специалист.
У меня неожиданно образовалась сумма около 1 тыс. долларов (в долларах), хочется разместить ее куда-то, ну и не держать же просто дома. Есть ли смысл часть поменять и ставить на гривневый депозит? Или не гонять туда-сюда доллары и все ставить на валютный? Безопастность вклада и небольшой/стабильный доход для меня главное.
Из банков пользуюсь Приватом и Монобанком, читала тут статью про "битву депозитов", но ничего не могу решить.

Такая сумма депозита в долларах практически ничего не даст с нынешними ставками
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 13:54

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  KULANDALE написав:Думаю, сейчас сезон затишья. Все в ожидании Новогодних акций.


минулого року в грудні вже вовсю йшла продажа святкових депозитів
чого вартий лише "Новорічний" від держбанку УкрЕксім! (20.19% була ставка)

цього року щось пішло не так...
я от тут трішки позбирав акцій, але наразі скупенько, докидайте якщо щось знайдете ще

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