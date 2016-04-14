RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 07:38

  ringM57 написав:Че-то кажется, что в этом году новогодних бонусов не будет, а наоборот - новогодние минусы (то есть, снижение ставок)..


ну да, гляньте на Приват, його шалену "акцію" по знижці депо %
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6757
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 09:17

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Вот и minfin дал обзор: https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... -za-grivne
ringM57
 
Повідомлень: 24
З нами з: 22.05.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:43

  greenozon написав:
  ringM57 написав:Че-то кажется, что в этом году новогодних бонусов не будет, а наоборот - новогодние минусы (то есть, снижение ставок)..


ну да, гляньте на Приват, його шалену "акцію" по знижці депо %
:mrgreen:

Как то целенаправленно загоняют на длинные /годовые депо , летом и в сентябре ставки депо на 3 месяца были выгоднее чем более длинные.
Ой не к добру это для грндепозитчиков ,грядёт резкий скачёк курса.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2122
З нами з: 23.05.14
Подякував: 488 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 62636465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безопасные депозиты - миф или реальность?
rauko_lord » Вів 18 чер, 2019 13:01
5 1824
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 13:01
Вкладчик1234
В українських банках стало більше гривневих депозитів 1, 2, 3
R2 » П'ят 11 лис, 2016 12:39
20 12449
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 чер, 2017 10:08
maxim2014
Детские депозиты - где есть ? 1, 2, 3
Vitalych-new » Чет 14 кві, 2016 08:57
29 15962
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 січ, 2017 18:04
Mazaj

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.