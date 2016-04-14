ну да, гляньте на Приват, його шалену "акцію" по знижці депо %
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 11 гру, 2019 07:38
ну да, гляньте на Приват, його шалену "акцію" по знижці депо %
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 11 гру, 2019 09:17
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Вот и minfin дал обзор:
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:43
Как то целенаправленно загоняют на длинные /годовые депо , летом и в сентябре ставки депо на 3 месяца были выгоднее чем более длинные.
Ой не к добру это для грндепозитчиков ,грядёт резкий скачёк курса.
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