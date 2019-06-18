|
|
|
Обсуждаем депозиты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 22 гру, 2019 10:15
В каких банках при открытии счета онлайн не нужно потом являться в отделение с документами?
-
VladimirK
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 05.04.10
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 гру, 2019 12:16
VladimirK написав:
В каких банках при открытии счета онлайн не нужно потом являться в отделение с документами?
Во всех банках, где вы клиент
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 10176
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 22 гру, 2019 12:27
А если не клиент?
Вот подбираю новый банк для депо, а в нашем городке есть отделения далеко не всех банков. Ездить в другой город - это не вариант...
И для чего тогда сделали онлайн открытие счета, если в банк все равно надо являться?
-
VladimirK
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 05.04.10
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 гру, 2019 15:01
НЯП скоро на законодательном уровне это должны разрешить. (Открытие счетов без присутствия клиента в первый раз)
VladimirK написав:А если не клиент?
Вот подбираю новый банк для депо, а в нашем городке есть отделения далеко не всех банков. Ездить в другой город - это не вариант...
И для чего тогда сделали онлайн открытие счета, если в банк все равно надо являться?
-
Menwyy
-
-
- Повідомлень: 940
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 гру, 2019 15:17
А что такое НЯП? И как скоро? Откуда инфа?
-
VladimirK
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 05.04.10
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 гру, 2019 10:30
Что-то с каждым годом Мыколаи и Новый Год всё беднее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 10062
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6458 раз.
- Подякували: 2688 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
Додано: Вів 24 гру, 2019 21:35
Вкладчик1234 написав:
Что-то с каждым годом Мыколаи и Новый Год всё беднее
Та да , раньше перед окончанием депо банки мне звонили и предлагали индивидуальные условия только пролонгируй, сейчас я обзваниваю , но уже не тех.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2184
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 492 раз.
- Подякували: 360 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|