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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 64656667>
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 10:15

В каких банках при открытии счета онлайн не нужно потом являться в отделение с документами?
VladimirK
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 12:16

  VladimirK написав:В каких банках при открытии счета онлайн не нужно потом являться в отделение с документами?

Во всех банках, где вы клиент
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 12:27

А если не клиент?
Вот подбираю новый банк для депо, а в нашем городке есть отделения далеко не всех банков. Ездить в другой город - это не вариант...
И для чего тогда сделали онлайн открытие счета, если в банк все равно надо являться?
VladimirK
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 15:01

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

НЯП скоро на законодательном уровне это должны разрешить. (Открытие счетов без присутствия клиента в первый раз)
VladimirK написав:А если не клиент?
Вот подбираю новый банк для депо, а в нашем городке есть отделения далеко не всех банков. Ездить в другой город - это не вариант...
И для чего тогда сделали онлайн открытие счета, если в банк все равно надо являться?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 15:17

А что такое НЯП? И как скоро? Откуда инфа?
VladimirK
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 10:30

Что-то с каждым годом Мыколаи и Новый Год всё беднее
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:35

  Вкладчик1234 написав:Что-то с каждым годом Мыколаи и Новый Год всё беднее

Та да , раньше перед окончанием депо банки мне звонили и предлагали индивидуальные условия только пролонгируй, сейчас я обзваниваю , но уже не тех.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:47

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Продумываю два варианта - открыть депозит в гривне в Привате с дальнейшим продлением +1 процент, или открыть в долларах под 1.5 или 1.75 процента без бонусов.

Как считаете, что лучше выбрать?

Или еще есть вариант с Моно, но там бонусов нет за продление.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 17:53

  sergiylfc написав:Продумываю два варианта - открыть депозит в гривне в Привате с дальнейшим продлением +1 процент, или открыть в долларах под 1.5 или 1.75 процента без бонусов.

Как считаете, что лучше выбрать?

Или еще есть вариант с Моно, но там бонусов нет за продление.

С какой целью?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 18:16

Vadim V Накопление на будущее. Т.е., депозит без досрочного снятия, так процент больше.
sergiylfc
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