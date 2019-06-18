Ответ не понятен , вы хотите ежемесячную прибыль или просто боитесь прятать деньги под грушей? Если первое то в привате не высокие проценты если второе то тоже не приват.
|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:33
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:50
Vadim V Страха нет, просто не вижу смысла. Да и сумма незначительная. Цель - долгосрочное накопление на машину/квартиру.
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:06
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Хто що може сказати по Альфа-банку? Умови одні з найкращих і банк один із найстабільніших, але бентежить один момент, акціонери - росіяни, і на додаток щей у списку путіна:
Як це може нашкодити вкладникам самого банку? Наприклад у випадку такої чудесії як наступ раші, заморозка активів фрідмана та компанії і т.д. Доречі, в початкові роки війни рос. банки у нас же позакривали? Хоча Сбербанк працює. Коротше кажучи, зв'язуватись з банками які так чи інакше повязані з рашою чи це все маразм?)
|