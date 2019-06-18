Ответ не понятен , вы хотите ежемесячную прибыль или просто боитесь прятать деньги под грушей? Если первое то в привате не высокие проценты если второе то тоже не приват.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:33
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:50
Vadim V Страха нет, просто не вижу смысла. Да и сумма незначительная. Цель - долгосрочное накопление на машину/квартиру.
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:06
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Хто що може сказати по Альфа-банку? Умови одні з найкращих і банк один із найстабільніших, але бентежить один момент, акціонери - росіяни, і на додаток щей у списку путіна:
Як це може нашкодити вкладникам самого банку? Наприклад у випадку такої чудесії як наступ раші, заморозка активів фрідмана та компанії і т.д. Доречі, в початкові роки війни рос. банки у нас же позакривали? Хоча Сбербанк працює. Коротше кажучи, зв'язуватись з банками які так чи інакше повязані з рашою чи це все маразм?)
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:52
Сам по себе фактор "связи с РФ" мало влияет на что-то.
Громких банкротств у них не было (БМ сам ушёл, ВТБ предсказуемо накрылся, ПИБ потихоньку сворачивается, остальные - работают не смотря ни на что).
А вот "чисто потребительские" факторы нужно учитывать.
У альфы например достаточно "капканов" в карточных тарифах, так что после окончания депо можно остаться должным В СБРФ тоже с этим не всё гладко.
Также стоит обратить внимание на известность и предсказуемость акционеров. Например есть несколько мелких, практически кептивных банков, связанных с российскими "бизнесменами". К ним доверия мало.
Ставки тоже "не особо".
В итоге, не очень понятно зачем сюда нести депозит.
Из "розничных" банков, связанных с РФ, можно рассмотреть "форвард". Ставки неплохие, и тарифы можно освоить (хотя тоже не всё просто)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:24
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Так, на Форвард дивився, дуже цікаві пропозиції є по допозитах. Але знову ж таки, власник: Таріко Рустам Васильович. Громадянин Російської Федерації, Російська Федерація, Московська область, с. Жуковка.
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