Ответ не понятен , вы хотите ежемесячную прибыль или просто боитесь прятать деньги под грушей? Если первое то в привате не высокие проценты если второе то тоже не приват.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:33
Додано: Сер 25 гру, 2019 18:50
Vadim V Страха нет, просто не вижу смысла. Да и сумма незначительная. Цель - долгосрочное накопление на машину/квартиру.
Додано: Чет 02 січ, 2020 14:06
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Хто що може сказати по Альфа-банку? Умови одні з найкращих і банк один із найстабільніших, але бентежить один момент, акціонери - росіяни, і на додаток щей у списку путіна:
Як це може нашкодити вкладникам самого банку? Наприклад у випадку такої чудесії як наступ раші, заморозка активів фрідмана та компанії і т.д. Доречі, в початкові роки війни рос. банки у нас же позакривали? Хоча Сбербанк працює. Коротше кажучи, зв'язуватись з банками які так чи інакше повязані з рашою чи це все маразм?)
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:52
Сам по себе фактор "связи с РФ" мало влияет на что-то.
Громких банкротств у них не было (БМ сам ушёл, ВТБ предсказуемо накрылся, ПИБ потихоньку сворачивается, остальные - работают не смотря ни на что).
А вот "чисто потребительские" факторы нужно учитывать.
У альфы например достаточно "капканов" в карточных тарифах, так что после окончания депо можно остаться должным В СБРФ тоже с этим не всё гладко.
Также стоит обратить внимание на известность и предсказуемость акционеров. Например есть несколько мелких, практически кептивных банков, связанных с российскими "бизнесменами". К ним доверия мало.
Ставки тоже "не особо".
В итоге, не очень понятно зачем сюда нести депозит.
Из "розничных" банков, связанных с РФ, можно рассмотреть "форвард". Ставки неплохие, и тарифы можно освоить (хотя тоже не всё просто)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:24
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Так, на Форвард дивився, дуже цікаві пропозиції є по допозитах. Але знову ж таки, власник: Таріко Рустам Васильович. Громадянин Російської Федерації, Російська Федерація, Московська область, с. Жуковка.
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:29
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Кто-то знает, какой максимум пролоангации депозитов с надбавкой? По какому-то банку читал, что 5 (Форвард, если не ошибаюсь).
Додано: Чет 09 січ, 2020 21:34
sergiylfc
кожний банк вирішує сам собі
немає загального правила.
Це все (к-сть лонгацій, макс. сума поповнення і тд і тп) прописано в паспорті депозитного продукту банку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:46
ЗемКап - Вопросы
Завтра думаю успеть в последний вагон с депозитом в Земелю (Земельний Капітал).
Вопрос о подводных камнях, вывод бескомиссионно в кассе С наличем карты? Самый жирный вариант открытия для нового клиента? Может еще что кто расскажет, тонкости?
Из того, что вижу:
1. Отказаться от СМС-информирования по депозитной карте.
2. Депозит «НОВОРІЧНИЙ БОНУС»
3. Не потеряю ли я защиту Фонда Гарантирования, что % такия при только что упавшей учетной ставке (типа "нерыночные условия")?
P.S. Если бы я мог положить 100 тыс:
- успел бы в последний день получить 1000 грн заохочення или не проведется такой финт за день: создать счет 2620 в Банке и провести на депо-счет?
- Придираются финмон на этом этапе к безработным?
Благодарю!
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:10
О правильности
В нормальном состоянии психики легко осознать, что если у тебя есть средства к существованию, открыт банковский депозит и банк долгое время честно выплачивает тебе проценты, значит забирать их не правильно, потому что открывая депозит, ты ничего не сделал чтобы заработать эти деньги.
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