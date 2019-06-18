RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 65666768
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 10:39

О правильности

Будучи в нормальном состоянии, отбирать ресурсы(любые) у того, у кого ты можешь их отобрать, - не правильно.
tfkzpm2
 
Повідомлень: 2
З нами з: 08.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 20:59

Вопрос такой: если закончился депозит в банке 1 и деньги+проценты кинули на карту, но нужно эти же деньги в кратчайший срок положить на депозит в банк 2 под более высокий процент, надо с карты снимать все деньги и только потом с ними идти в банк 2, или же можно как-нибудь перевести их в банк 2 через карту? Если что: вариант заранее заказать в кассе банка 1 наличку не подходит.
Den2019
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 08:31

  Den2019 написав:Вопрос такой: если закончился депозит в банке 1 и деньги+проценты кинули на карту, но нужно эти же деньги в кратчайший срок положить на депозит в банк 2 под более высокий процент, надо с карты снимать все деньги и только потом с ними идти в банк 2, или же можно как-нибудь перевести их в банк 2 через карту? Если что: вариант заранее заказать в кассе банка 1 наличку не подходит.

Существуют безналичные переводы. Для грн -- СЭП и р2р, для инвалюты -- Свифт.
Для них есть тарифы, регламенты и лимиты в банке-отправителе и банке-получателе.

Для отправления/получения этих переводов нужны реквизиты счета(2620)/карты в банке получателя. Но можно отправить гроши(грн) и сразу на депозит (2630)
Для выполнения перевода необходимо явиться в банк с паспортом и кодом или можно воспользоваться интернет-банкингом (так дешевле и быстрее).

Если вы намекнете откуда куда нуна сделать перевод, то попробуем вас предметнее поконсультировать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30380
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2422 раз.
Подякували: 3531 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 10:02

  clientage написав:
  Den2019 написав:Вопрос такой: если закончился депозит в банке 1 и деньги+проценты кинули на карту, но нужно эти же деньги в кратчайший срок положить на депозит в банк 2 под более высокий процент, надо с карты снимать все деньги и только потом с ними идти в банк 2, или же можно как-нибудь перевести их в банк 2 через карту? Если что: вариант заранее заказать в кассе банка 1 наличку не подходит.

Существуют безналичные переводы. Для грн -- СЭП и р2р, для инвалюты -- Свифт.
Для них есть тарифы, регламенты и лимиты в банке-отправителе и банке-получателе.

Для отправления/получения этих переводов нужны реквизиты счета(2620)/карты в банке получателя. Но можно отправить гроши(грн) и сразу на депозит (2630)
Для выполнения перевода необходимо явиться в банк с паспортом и кодом или можно воспользоваться интернет-банкингом (так дешевле и быстрее).

Если вы намекнете откуда куда нуна сделать перевод, то попробуем вас предметнее поконсультировать :)


Ну к примеру, из Укргазбанка в Универсалбанк.
Den2019
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:23

Den2019
из газмяса только ножками, у них р2р под процентом.
Валюту тем более ножками - Свифт недёшев.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
Повідомлень: 661
З нами з: 27.05.15
Подякував: 137 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 65666768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты" 1 ... 4, 5, 6
AntonK » Сер 02 лип, 2014 01:25
50 28855
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 09:55
Karrambas
С 1 июля 2014 года Яценюк ввел налог на ВСЕ депозиты 1 ... 149, 150, 151
Aries. » П'ят 01 лис, 2013 20:45
1504 506106
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2019 01:39
Sanyok77
Безопасные депозиты - миф или реальность?
rauko_lord » Вів 18 чер, 2019 13:01
5 2197
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 13:01
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.