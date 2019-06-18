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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 12 лют, 2020 10:39
Будучи в нормальном состоянии, отбирать ресурсы(любые) у того, у кого ты можешь их отобрать, - не правильно.
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tfkzpm2
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Додано: Сер 12 лют, 2020 20:59
Вопрос такой: если закончился депозит в банке 1 и деньги+проценты кинули на карту, но нужно эти же деньги в кратчайший срок положить на депозит в банк 2 под более высокий процент, надо с карты снимать все деньги и только потом с ними идти в банк 2, или же можно как-нибудь перевести их в банк 2 через карту? Если что: вариант заранее заказать в кассе банка 1 наличку не подходит.
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Den2019
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Додано: Чет 13 лют, 2020 08:31
Den2019 написав:
Вопрос такой: если закончился депозит в банке 1 и деньги+проценты кинули на карту, но нужно эти же деньги в кратчайший срок положить на депозит в банк 2 под более высокий процент, надо с карты снимать все деньги и только потом с ними идти в банк 2, или же можно как-нибудь перевести их в банк 2 через карту? Если что: вариант заранее заказать в кассе банка 1 наличку не подходит.
Существуют безналичные переводы. Для грн -- СЭП и р2р, для инвалюты -- Свифт.
Для них есть тарифы, регламенты и лимиты в банке-отправителе и банке-получателе.
Для отправления/получения этих переводов нужны реквизиты счета(2620)/карты в банке получателя. Но можно отправить гроши(грн) и сразу на депозит (2630)
Для выполнения перевода необходимо явиться в банк с паспортом и кодом или можно воспользоваться интернет-банкингом (так дешевле и быстрее).
Если вы намекнете откуда куда нуна сделать перевод, то попробуем вас предметнее поконсультировать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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2
Додано: Чет 13 лют, 2020 10:02
clientage написав: Den2019 написав:
Вопрос такой: если закончился депозит в банке 1 и деньги+проценты кинули на карту, но нужно эти же деньги в кратчайший срок положить на депозит в банк 2 под более высокий процент, надо с карты снимать все деньги и только потом с ними идти в банк 2, или же можно как-нибудь перевести их в банк 2 через карту? Если что: вариант заранее заказать в кассе банка 1 наличку не подходит.
Существуют безналичные переводы. Для грн -- СЭП и р2р, для инвалюты -- Свифт.
Для них есть тарифы, регламенты и лимиты в банке-отправителе и банке-получателе.
Для отправления/получения этих переводов нужны реквизиты счета(2620)/карты в банке получателя. Но можно отправить гроши(грн) и сразу на депозит (2630)
Для выполнения перевода необходимо явиться в банк с паспортом и кодом или можно воспользоваться интернет-банкингом (так дешевле и быстрее).
Если вы намекнете откуда куда нуна сделать перевод, то попробуем вас предметнее поконсультировать
Ну к примеру, из Укргазбанка в Универсалбанк.
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Den2019
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Додано: Чет 13 лют, 2020 21:23
Den2019
из газмяса только ножками, у них р2р под процентом.
Валюту тем более ножками - Свифт недёшев.
РОШЕН
ФУФЛО
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swan forever
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