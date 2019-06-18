Обсуждаем депозиты в банках Украины

Вопрос такой: если закончился депозит в банке 1 и деньги+проценты кинули на карту, но нужно эти же деньги в кратчайший срок положить на депозит в банк 2 под более высокий процент, надо с карты снимать все деньги и только потом с ними идти в банк 2, или же можно как-нибудь перевести их в банк 2 через карту? Если что: вариант заранее заказать в кассе банка 1 наличку не подходит.
Den2019 написав:Вопрос такой: если закончился депозит в банке 1 и деньги+проценты кинули на карту, но нужно эти же деньги в кратчайший срок положить на депозит в банк 2 под более высокий процент, надо с карты снимать все деньги и только потом с ними идти в банк 2, или же можно как-нибудь перевести их в банк 2 через карту? Если что: вариант заранее заказать в кассе банка 1 наличку не подходит.
Существуют безналичные переводы. Для грн -- СЭП и р2р, для инвалюты -- Свифт. Для них есть тарифы, регламенты и лимиты в банке-отправителе и банке-получателе.
Для отправления/получения этих переводов нужны реквизиты счета(2620)/карты в банке получателя. Но можно отправить гроши(грн) и сразу на депозит (2630) Для выполнения перевода необходимо явиться в банк с паспортом и кодом или можно воспользоваться интернет-банкингом (так дешевле и быстрее).
Если вы намекнете откуда куда нуна сделать перевод, то попробуем вас предметнее поконсультировать
Den2019 написав:Вопрос такой: если закончился депозит в банке 1 и деньги+проценты кинули на карту, но нужно эти же деньги в кратчайший срок положить на депозит в банк 2 под более высокий процент, надо с карты снимать все деньги и только потом с ними идти в банк 2, или же можно как-нибудь перевести их в банк 2 через карту? Если что: вариант заранее заказать в кассе банка 1 наличку не подходит.
Существуют безналичные переводы. Для грн -- СЭП и р2р, для инвалюты -- Свифт. Для них есть тарифы, регламенты и лимиты в банке-отправителе и банке-получателе.
Для отправления/получения этих переводов нужны реквизиты счета(2620)/карты в банке получателя. Но можно отправить гроши(грн) и сразу на депозит (2630) Для выполнения перевода необходимо явиться в банк с паспортом и кодом или можно воспользоваться интернет-банкингом (так дешевле и быстрее).
Если вы намекнете откуда куда нуна сделать перевод, то попробуем вас предметнее поконсультировать
orhidf написав:Укргаз берет просто 5 грн. Но, возможно, зависит от тарифа карты. Сегодня и вчера мои переводы шли все по 5.
может какой старый продукт. По тем картам, что более-менее интересны, р2р берут процент. К примеру та же пресловутая ЭКОкартка. Не могу, почему-то, в данный момент найти ПДФную ссылку на тарифы. или вот - https://ukrgasbank.frame.fint.online/#/card