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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 22 лют, 2020 09:04
Нет сортировки по проценту на остаток на карте/счету. Если где-то есть, ткните носом плз
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1z_dnepr
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Додано: Нед 23 лют, 2020 08:36
Surfer написав:
Нынче более 17% кто то дает ?
А хто дає хоча б 17%?
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Rimlyanin1
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