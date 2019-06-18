RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 66676869
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:04

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Нет сортировки по проценту на остаток на карте/счету. Если где-то есть, ткните носом плз
1z_dnepr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 25.02.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 09:13

  Surfer написав:Нынче более 17% кто то дает ?


а ви мрійник батєнька :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7711
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 08:36

  Surfer написав:Нынче более 17% кто то дает ?


А хто дає хоча б 17%?
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 34
З нами з: 26.01.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 66676869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты" 1 ... 4, 5, 6
AntonK » Сер 02 лип, 2014 01:25
50 29023
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 09:55
Karrambas
С 1 июля 2014 года Яценюк ввел налог на ВСЕ депозиты 1 ... 149, 150, 151
Aries. » П'ят 01 лис, 2013 20:45
1504 506252
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2019 01:39
Sanyok77
Безопасные депозиты - миф или реальность?
rauko_lord » Вів 18 чер, 2019 13:01
5 2233
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 13:01
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.