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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:30
AnnaBarvinok
Для этого существуют КУА (компании по управлению активами). Заниматься рекламой не буду, думаю поисковиком пользоваться умеете. А дальше смотрите на срок существования на рынке, размеры привлеченных в управление активов, результаты работы и т.д.
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VASH
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Додано: Нед 05 кві, 2020 14:22
Anonim2666 написав: Rimlyanin1 написав:
А хто дає хоча б 17%?
Даже 16% мало хто дає, а ви 17 хочете...
Депозит 18% для новых клиентов от европейского банка IdeaBank на 3 месяца. Выплата процентов в конце срока. Причем этот вид депозита был в начале года. Теперь опять вернулся.
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:12
tfkzpm2 написав:
Депозит 18% для новых клиентов
То для новых, а для "старых" пока самая высокая ставка 16%
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Anonim2666
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Додано: Вів 14 кві, 2020 10:46
Есть ещё много кредитных союзы. Там намного больше ставка. Для старых клиентов.
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tfkzpm2
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Додано: Вів 14 кві, 2020 13:04
tfkzpm2 написав:
Есть ещё много кредитных союзы. Там намного больше ставка. Для старых клиентов.
та хоть 1000%, то туда не ногой советую всем.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Вів 14 кві, 2020 21:05
Anonim2666 написав: tfkzpm2 написав:
Депозит 18% для новых клиентов
То для новых, а для "старых" пока самая высокая ставка 16%
Це де?
Є хоч 2-3 банки з ставкою 16? Напишіть, будь ласка.
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