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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 67686970
Повідомлення Додано: Вів 10 бер, 2020 09:30

AnnaBarvinok

Для этого существуют КУА (компании по управлению активами). Заниматься рекламой не буду, думаю поисковиком пользоваться умеете. А дальше смотрите на срок существования на рынке, размеры привлеченных в управление активов, результаты работы и т.д.
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Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 14:22

Депозит 18%

  Anonim2666 написав:
  Rimlyanin1 написав:А хто дає хоча б 17%?
Даже 16% мало хто дає, а ви 17 хочете...


Депозит 18% для новых клиентов от европейского банка IdeaBank на 3 месяца. Выплата процентов в конце срока. Причем этот вид депозита был в начале года. Теперь опять вернулся.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 16:12

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  tfkzpm2 написав:Депозит 18% для новых клиентов

То для новых, а для "старых" пока самая высокая ставка 16%
Anonim2666
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 10:46

18%

Есть ещё много кредитных союзы. Там намного больше ставка. Для старых клиентов.
tfkzpm2
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 13:04

  tfkzpm2 написав:Есть ещё много кредитных союзы. Там намного больше ставка. Для старых клиентов.

та хоть 1000%, то туда не ногой советую всем. :shock: :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 21:05

  Anonim2666 написав:
  tfkzpm2 написав:Депозит 18% для новых клиентов

То для новых, а для "старых" пока самая высокая ставка 16%

Це де?
Є хоч 2-3 банки з ставкою 16? Напишіть, будь ласка.
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 10:46

  1472580369 написав:
  Anonim2666 написав:
  tfkzpm2 написав:Депозит 18% для новых клиентов

То для новых, а для "старых" пока самая высокая ставка 16%

Це де?
Є хоч 2-3 банки з ставкою 16? Напишіть, будь ласка.


https://www.forward-bank.com/deposits/online/
+
Десятку найдохідніших банків за депозитами у гривні на 12 місяців, як і раніше, очолює Комінвестбанк. Він готовий платити клієнтам 16,5% річних.

Друге місце утримує Місто Банк зі ставкою за гривневими депозитами на рік 16,25%.
https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... avki-1504/
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Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2020 13:54

  Игорь Алексеевич написав:
  tfkzpm2 написав:Есть ещё много кредитных союзы. Там намного больше ставка. Для старых клиентов.

та хоть 1000%, то туда не ногой советую всем. :shock: :shock:


Это почему ещё? Может люди работают в другом формате. Не тратятся на офисы, которые потребляют электроэнергию. На банкоматы не тратятся. Оптимизируют все издержки и за счёт этого процент больший. Мне ходить не легко, иначе пошел бы.
tfkzpm2
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:49

tfkzpm2 а вы вкладывались в такие кредитные союзы?
idankoshv
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:52

  idankoshv написав:tfkzpm2 а вы вкладывались в такие кредитные союзы?

С моими сбережениями и собственностью туда идти стыдно. Засмеют. Разве что сжалятся, если покажу ногу красно-синюю флага Украинской Советской Социалистической Республики, которая почему-то не превратилась в Украинскую Коммунистическую Республику. Ведь сама аббревиатура УКР (и по-украински и по-русски) указывает, что её существование возможно.
tfkzpm2
 
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