Обсуждаем депозиты в банках Украины

Для этого существуют КУА (компании по управлению активами). Заниматься рекламой не буду, думаю поисковиком пользоваться умеете. А дальше смотрите на срок существования на рынке, размеры привлеченных в управление активов, результаты работы и т.д.
tfkzpm2 написав:Есть ещё много кредитных союзы. Там намного больше ставка. Для старых клиентов.
та хоть 1000%, то туда не ногой советую всем.
Это почему ещё? Может люди работают в другом формате. Не тратятся на офисы, которые потребляют электроэнергию. На банкоматы не тратятся. Оптимизируют все издержки и за счёт этого процент больший. Мне ходить не легко, иначе пошел бы.
idankoshv написав:tfkzpm2 а вы вкладывались в такие кредитные союзы?
С моими сбережениями и собственностью туда идти стыдно. Засмеют. Разве что сжалятся, если покажу ногу красно-синюю флага Украинской Советской Социалистической Республики, которая почему-то не превратилась в Украинскую Коммунистическую Республику. Ведь сама аббревиатура УКР (и по-украински и по-русски) указывает, что её существование возможно.