Обсуждаем депозиты в банках Украины

tfkzpm2 написав:Есть ещё много кредитных союзы. Там намного больше ставка. Для старых клиентов.
та хоть 1000%, то туда не ногой советую всем.
Это почему ещё? Может люди работают в другом формате. Не тратятся на офисы, которые потребляют электроэнергию. На банкоматы не тратятся. Оптимизируют все издержки и за счёт этого процент больший. Мне ходить не легко, иначе пошел бы.
idankoshv написав:tfkzpm2 а вы вкладывались в такие кредитные союзы?
С моими сбережениями и собственностью туда идти стыдно. Засмеют. Разве что сжалятся, если покажу ногу красно-синюю флага Украинской Советской Социалистической Республики, которая почему-то не превратилась в Украинскую Коммунистическую Республику. Ведь сама аббревиатура УКР (и по-украински и по-русски) указывает, что её существование возможно.
idankoshv написав:tfkzpm2 а вы вкладывались в такие кредитные союзы?
С моими сбережениями и собственностью туда идти стыдно. Засмеют. Разве что сжалятся, если покажу ногу красно-синюю флага Украинской Советской Социалистической Республики, которая почему-то не превратилась в Украинскую Коммунистическую Республику. Ведь сама аббревиатура УКР (и по-украински и по-русски) указывает, что её существование возможно.
почему вам стыдно?? в те союзы приходят люди с 10грн. и уже через месяц ездят на мерсе.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.