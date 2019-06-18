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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 70717273>
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 10:26

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  BIGor написав:Можно только в мечтах. А в типичном банке нужно: открыть счет, внести деньги, оформить депозит, получить карту к депозиту - присутствие в банке. Если счет открыт - тогда уже легче, но все равно нужно посещать банк для внесения/снятия наличных денег.

В современных реалиях можно загрузить приложение банка, в нем сделать фото документов и сразу же открыть виртуальную карту - это заменяет первый визит в банк. На карту перевести средства с другой карты или закинуть наличными через терминал и открыть депозит.
На данный момент это доступно в монобанк и а-банк. Через пару месяцев это, скорее всего, будет массово.
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 10:42

  ramaz написав:
  BIGor написав:Можно только в мечтах. А в типичном банке нужно: открыть счет, внести деньги, оформить депозит, получить карту к депозиту - присутствие в банке. Если счет открыт - тогда уже легче, но все равно нужно посещать банк для внесения/снятия наличных денег.

В современных реалиях можно загрузить приложение банка, в нем сделать фото документов и сразу же открыть виртуальную карту - это заменяет первый визит в банк. На карту перевести средства с другой карты или закинуть наличными через терминал и открыть депозит.
На данный момент это доступно в монобанк и а-банк. Через пару месяцев это, скорее всего, будет массово.

Я писал о типичном банке, да и сумму, например, в 200000 грн будете через терминал закидывать? А забирать такую сумму с банкомата? Рилли? А с баксами что там? Есть уже терминалы по приему/выдачи?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 11:40

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  BIGor написав:Я писал о типичном банке, да и сумму, например, в 200000 грн будете через терминал закидывать? А забирать такую сумму с банкомата? Рилли? А с баксами что там? Есть уже терминалы по приему/выдачи?

Кто-то видит возможности...
Кто-то ищет отговорки...
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:17

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  BIGor написав:например, в 200000 грн будете через терминал закидывать?


зараз вже є багагато банкоматів із функцією кеш-ін, що за раз "їдять" ну дуже багато!

так що прогрес на місції не стоїть
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:48

  ramaz написав:В современных реалиях можно загрузить приложение банка, в нем сделать фото документов и сразу же открыть виртуальную карту - это заменяет первый визит в банк. На карту перевести средства с другой карты или закинуть наличными через терминал и открыть депозит.
На данный момент это доступно в монобанк и а-банк. Через пару месяцев это, скорее всего, будет массово.

На практике удавалось открыть депозит таким образом?
На моменте можно говорить только о "декларации о намерениях".
По отзывам в интернетах, "100% удалённую идентификацию" моно и абанк приостановили (практически и не запустив), и для получения карты отправляют или в отделение, или в точку продаж, где осуществляется "традиционная верификация" и подписание бумажек.
А о "100% удалённых депозитах" соответственно речь даже не идёт, тем более в валюте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:01

  VladimirK написав:
  Faceless написав:Можно. В банке.
Разве? Если вообще с этим банком никогда связан не был, то первый визит с документами обязателен. Это потом уже открыть новый счет в этом банке можно через интернет-банкинг.

В Моно уже два года как можно
В ряде других появилось чуть позже - приезжает курьер с доками
  BIGor написав:Можно только в мечтах. А в типичном банке нужно: открыть счет, внести деньги, оформить депозит, получить карту к депозиту - присутствие в банке. Если счет открыт - тогда уже легче, но все равно нужно посещать банк для внесения/снятия наличных денег.

В "типичном" - да, но речь шла о возможности вообще. Эта возможность есть, и не первый год. "Мобильные банкиры" есть навскидку в десятке учреждений. Для внесения/снятия наличных денег есть масса способов, чтобы не посещать отделение (если суммы небольшие и не в валюте). Вы явно очень далеки от современного банковского обслуживания
  Вкладчик1234 написав:На практике удавалось открыть депозит таким образом?

В Монобанке - элементарно. Там, где процесс чуть менее автоматизирован, типа Альфы к примеру, не юзал просто.
  Вкладчик1234 написав:По отзывам в интернетах, "100% удалённую идентификацию" моно и абанк приостановили (практически и не запустив), и для получения карты отправляют или в отделение, или в точку продаж, где осуществляется "традиционная верификация" и подписание бумажек.

Да ну, а два миллиона (или уже больше) клиентов Моно об этом и не знают. Подписание бумажек, само собой, есть - с ними приезжает курьер, который и отдает кроме всего прочего карточку.
В других банках просто намного больше бумажек. Альфа присылает курьера. Кредит-Днепр ко мне приезжал курьер. ТАС (когда продавали Викенд) аналогично.
  Вкладчик1234 написав:А о "100% удалённых депозитах" соответственно речь даже не идёт, тем более в валюте

В случае с Моно, единственным пректновением может быть положить или снять валюту. Положить гривну можно кучей способов, от терминалов самообслуживания до перевода с карты другого банка. Купить валюту можно онлайн давным давно. Оформить депозит онлайн вообще с незапамятных времен.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:13

  ramaz написав:
  BIGor написав:Я писал о типичном банке, да и сумму, например, в 200000 грн будете через терминал закидывать? А забирать такую сумму с банкомата? Рилли? А с баксами что там? Есть уже терминалы по приему/выдачи?

Кто-то видит возможности...
Кто-то ищет отговорки...

Есть что по теме сказать?
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:18

  greenozon написав:
  BIGor написав:например, в 200000 грн будете через терминал закидывать?


зараз вже є багагато банкоматів із функцією кеш-ін, що за раз "їдять" ну дуже багато!

так що прогрес на місції не стоїть

В основному банки користуються ще 10-літніми доісторичними банкоматами. Це Київ.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:19

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Faceless написав:В "типичном" - да, но речь шла о возможности вообще. Эта возможность есть, и не первый год. "Мобильные банкиры" есть навскидку в десятке учреждений. Для внесения/снятия наличных денег есть масса способов, чтобы не посещать отделение (если суммы небольшие и не в валюте). Вы явно очень далеки от современного банковского обслуживания

Смешно пишете. Сам видел много раз как люди с монобанком стояли в очереде в кассе ТАСа. А вы и дальше рассказывайте о мобильности.
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:01

  BIGor написав:
  Faceless написав:В "типичном" - да, но речь шла о возможности вообще. Эта возможность есть, и не первый год. "Мобильные банкиры" есть навскидку в десятке учреждений. Для внесения/снятия наличных денег есть масса способов, чтобы не посещать отделение (если суммы небольшие и не в валюте). Вы явно очень далеки от современного банковского обслуживания

Смешно пишете. Сам видел много раз как люди с монобанком стояли в очереде в кассе ТАСа. А вы и дальше рассказывайте о мобильности.
У них договоренность что ли есть? Подходил к кассе интересовался валютой, они спрашивают я с монобанка.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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