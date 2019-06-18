Обсуждаем депозиты в банках Украины

Додано: Нед 03 тра, 2020 13:01

VladimirK написав: Faceless написав: Можно. В банке. Можно. В банке. Разве? Если вообще с этим банком никогда связан не был, то первый визит с документами обязателен. Это потом уже открыть новый счет в этом банке можно через интернет-банкинг. Разве? Если вообще с этим банком никогда связан не был, то первый визит с документами обязателен. Это потом уже открыть новый счет в этом банке можно через интернет-банкинг.

BIGor написав: Можно только в мечтах. А в типичном банке нужно: открыть счет, внести деньги, оформить депозит, получить карту к депозиту - присутствие в банке. Если счет открыт - тогда уже легче, но все равно нужно посещать банк для внесения/снятия наличных денег. Можно только в мечтах. А в типичном банке нужно: открыть счет, внести деньги, оформить депозит, получить карту к депозиту - присутствие в банке. Если счет открыт - тогда уже легче, но все равно нужно посещать банк для внесения/снятия наличных денег.

Вкладчик1234 написав: На практике удавалось открыть депозит таким образом? На практике удавалось открыть депозит таким образом?

Вкладчик1234 написав: По отзывам в интернетах, "100% удалённую идентификацию" моно и абанк приостановили (практически и не запустив), и для получения карты отправляют или в отделение, или в точку продаж, где осуществляется "традиционная верификация" и подписание бумажек. По отзывам в интернетах, "100% удалённую идентификацию" моно и абанк приостановили (практически и не запустив), и для получения карты отправляют или в отделение, или в точку продаж, где осуществляется "традиционная верификация" и подписание бумажек.

Вкладчик1234 написав: А о "100% удалённых депозитах" соответственно речь даже не идёт, тем более в валюте А о "100% удалённых депозитах" соответственно речь даже не идёт, тем более в валюте

В Моно уже два года как можноВ ряде других появилось чуть позже - приезжает курьер с докамиВ "типичном" - да, но речь шла о возможности вообще. Эта возможность есть, и не первый год. "Мобильные банкиры" есть навскидку в десятке учреждений. Для внесения/снятия наличных денег есть масса способов, чтобы не посещать отделение (если суммы небольшие и не в валюте). Вы явно очень далеки от современного банковского обслуживанияВ Монобанке - элементарно. Там, где процесс чуть менее автоматизирован, типа Альфы к примеру, не юзал просто.Да ну, а два миллиона (или уже больше) клиентов Моно об этом и не знают. Подписание бумажек, само собой, есть - с ними приезжает курьер, который и отдает кроме всего прочего карточку.В других банках просто намного больше бумажек. Альфа присылает курьера. Кредит-Днепр ко мне приезжал курьер. ТАС (когда продавали Викенд) аналогично.В случае с Моно, единственным пректновением может быть положить или снять валюту. Положить гривну можно кучей способов, от терминалов самообслуживания до перевода с карты другого банка. Купить валюту можно онлайн давным давно. Оформить депозит онлайн вообще с незапамятных времен.