Приклад такого банкомату (бачив часто в супермаркетах)
recycling-банкомати, які можуть приймати готівку пачками до 200 купюр.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:01
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Приклад такого банкомату (бачив часто в супермаркетах)
recycling-банкомати, які можуть приймати готівку пачками до 200 купюр.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:12
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
но такие настоящие бегемот-АТМ стоят ток внутри отд-й Бегемота. У Киёве уже часто попадаются
Эти АТМ умеют выдавать принятые купюры, т.е. мона экономить на их инкассации
... делайте хоть что-нибудь!
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