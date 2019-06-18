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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 70717273
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:01

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  greenozon написав:зараз вже є багагато банкоматів із функцією кеш-ін, що за раз "їдять" ну дуже багато!


Приклад такого банкомату (бачив часто в супермаркетах)

recycling-банкомати, які можуть приймати готівку пачками до 200 купюр.
https://provce.ck.ua/bankomaty-z-funkts ... herkasakh/

https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/3 ... ye-kupuiry
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:12

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  greenozon написав:recycling-банкомати

но такие настоящие бегемот-АТМ стоят ток внутри отд-й Бегемота. У Киёве уже часто попадаются
Эти АТМ умеют выдавать принятые купюры, т.е. мона экономить на их инкассации
... делайте хоть что-нибудь!
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