Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:01
greenozon написав:
зараз вже є багагато банкоматів із функцією кеш-ін, що за раз "їдять" ну дуже багато!
Приклад такого банкомату (бачив часто в супермаркетах)
recycling-банкомати, які можуть приймати готівку пачками до 200 купюр.
https://provce.ck.ua/bankomaty-z-funkts ... herkasakh/ https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/3 ... ye-kupuiry
greenozon
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Додано: Нед 03 тра, 2020 15:12
greenozon написав:
recycling-банкомати
но такие настоящие бегемот-АТМ стоят ток внутри отд-й Бегемота. У Киёве уже часто попадаются
Эти АТМ умеют выдавать принятые купюры, т.е. мона экономить на их инкассации
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 03 тра, 2020 15:44
Proofy написав: BIGor написав: Faceless написав:
В "типичном" - да, но речь шла о возможности вообще. Эта возможность есть, и не первый год. "Мобильные банкиры" есть навскидку в десятке учреждений. Для внесения/снятия наличных денег есть масса способов, чтобы не посещать отделение (если суммы небольшие и не в валюте). Вы явно очень далеки от современного банковского обслуживания
Смешно пишете. Сам видел много раз как люди с монобанком стояли в очереде в кассе ТАСа. А вы и дальше рассказывайте о мобильности.
У них договоренность что ли есть? Подходил к кассе интересовался валютой, они спрашивают я с монобанка.
Монобанк - это продукт банка ТАС.
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Додано: Нед 03 тра, 2020 16:41
BIGor написав:
Монобанк - это продукт банка ТАС.
Продукт Универсал банка, а ТАС партнер, в том числе по выдаче валюты с депозита.
+50 грн 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
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Додано: Нед 03 тра, 2020 16:47
BIGor написав: greenozon написав: BIGor написав:
например, в 200000 грн будете через терминал закидывать?
зараз вже є багагато банкоматів із функцією кеш-ін, що за раз "їдять" ну дуже багато!
так що прогрес на місції не стоїть
В основному банки користуються ще 10-літніми доісторичними банкоматами. Це Київ.
Кешины есть по всей стране у всех более-менее крупных банков, что вы сочиняете
BIGor написав: Proofy написав: BIGor написав:
Смешно пишете. Сам видел много раз как люди с монобанком стояли в очереде в кассе ТАСа. А вы и дальше рассказывайте о мобильности.
У них договоренность что ли есть? Подходил к кассе интересовался валютой, они спрашивают я с монобанка.
Монобанк - это продукт банка ТАС.
И опять мимо.
Это продукт Универсала.
Уже понятно, что вы вообще не в теме банков.
С монобанком можно стоять и в очереди в ТАС и в очереди в Универсал, если очень хочется в очередях стоять.
Faceless
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Додано: Нед 03 тра, 2020 20:04
vollena71
посмотрите на эмблему таса и универсала.. чето похожи они
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:41
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