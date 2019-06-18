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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 71727374>
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:01

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  greenozon написав:зараз вже є багагато банкоматів із функцією кеш-ін, що за раз "їдять" ну дуже багато!


Приклад такого банкомату (бачив часто в супермаркетах)

recycling-банкомати, які можуть приймати готівку пачками до 200 купюр.
https://provce.ck.ua/bankomaty-z-funkts ... herkasakh/

https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/3 ... ye-kupuiry
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:12

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  greenozon написав:recycling-банкомати

но такие настоящие бегемот-АТМ стоят ток внутри отд-й Бегемота. У Киёве уже часто попадаются
Эти АТМ умеют выдавать принятые купюры, т.е. мона экономить на их инкассации
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:44

  Proofy написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:В "типичном" - да, но речь шла о возможности вообще. Эта возможность есть, и не первый год. "Мобильные банкиры" есть навскидку в десятке учреждений. Для внесения/снятия наличных денег есть масса способов, чтобы не посещать отделение (если суммы небольшие и не в валюте). Вы явно очень далеки от современного банковского обслуживания

Смешно пишете. Сам видел много раз как люди с монобанком стояли в очереде в кассе ТАСа. А вы и дальше рассказывайте о мобильности.
У них договоренность что ли есть? Подходил к кассе интересовался валютой, они спрашивают я с монобанка.

Монобанк - это продукт банка ТАС.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 16:41

  BIGor написав:Монобанк - это продукт банка ТАС.

Продукт Универсал банка, а ТАС партнер, в том числе по выдаче валюты с депозита.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 16:47

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

BIGor написав:
  greenozon написав:
  BIGor написав:например, в 200000 грн будете через терминал закидывать?


зараз вже є багагато банкоматів із функцією кеш-ін, що за раз "їдять" ну дуже багато!

так що прогрес на місції не стоїть

В основному банки користуються ще 10-літніми доісторичними банкоматами. Це Київ.


Кешины есть по всей стране у всех более-менее крупных банков, что вы сочиняете

BIGor написав:
  Proofy написав:
  BIGor написав:Смешно пишете. Сам видел много раз как люди с монобанком стояли в очереде в кассе ТАСа. А вы и дальше рассказывайте о мобильности.
У них договоренность что ли есть? Подходил к кассе интересовался валютой, они спрашивают я с монобанка.

Монобанк - это продукт банка ТАС.


И опять мимо.
Это продукт Универсала.
Уже понятно, что вы вообще не в теме банков.
С монобанком можно стоять и в очереди в ТАС и в очереди в Универсал, если очень хочется в очередях стоять.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 20:04

vollena71 посмотрите на эмблему таса и универсала.. чето похожи они :D
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:41

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

https://finance.ua/ua/saving/bank-s-dostavkoi-na-dom
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:56

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?
RAMZES
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:07

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

RAMZES написав:Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?
От 400 000
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:14

  RAMZES написав:Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?

Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет
Stringer
 
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