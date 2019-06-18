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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:22

  Stringer написав:
  RAMZES написав:Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?

Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет

Откуда такая информация?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:44

  BIGor написав:
  Stringer написав:
  RAMZES написав:Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?

Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет

Откуда такая информация?

Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:14

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Stringer написав:Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415


закон законом, але в будь якому банку є власний внутрішінй відділ фінмона, і він має законне право запідозрити вас як "терориста" в будь-якій проводці
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greenozon
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  greenozon написав:
  Stringer написав:Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415


закон законом, але в будь якому банку є власний внутрішінй відділ фінмона, і він має законне право запідозрити вас як "терориста" в будь-якій проводці

Приятно, что вы меня читаете внимательно, да, вы совершенно правильно поняли мой комментарий
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