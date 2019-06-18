RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:22

  Stringer написав:
  RAMZES написав:Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?

Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет

Откуда такая информация?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3522
З нами з: 19.09.10
Подякував: 603 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:44

  BIGor написав:
  Stringer написав:
  RAMZES написав:Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?

Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет

Откуда такая информация?

Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415
Stringer
 
Повідомлень: 11116
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:14

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Stringer написав:Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415


закон законом, але в будь якому банку є власний внутрішінй відділ фінмона, і він має законне право запідозрити вас як "терориста" в будь-якій проводці
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8364
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:30

  greenozon написав:
  Stringer написав:Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415


закон законом, але в будь якому банку є власний внутрішінй відділ фінмона, і він має законне право запідозрити вас як "терориста" в будь-якій проводці

Приятно, что вы меня читаете внимательно, да, вы совершенно правильно поняли мой комментарий
Stringer
 
Повідомлень: 11116
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:18

  Stringer написав:
  RAMZES написав:Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?

Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет

И да и нет.
Вы правы в том, что в каждом банке финмон может работать более жестко, чем того непосредственно требует законодательство, в частности ссылаясь на оговорки там типа "у разі виявлення підозр", "незвично великі операції" и т п.
Ограничение в 400 000 однозначно есть в случае, если средства внесены наличными:
Стаття 20. Порогові фінансові операції

1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень ... ... або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції... ..., за наявності однієї або більше таких ознак:
...
фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).

Т.е. любое внесение наличных, в том числе и на депозит, на сумму от 400к.
В случае же перевода по СЭП, учитывая, что перевод будет только на счет уже идентифицированного клиента, и все данные об отправителе согласно ст 14 и так есть, действительно ничего не нужно. За исключением случаев, если сам банк по каким-то своим критериям не отнесет клиента к рисковым, или не расценит операцию подозрительной (закон не регламентирует четко ни то, ни другое, как и не уточняет, что относится к "необычно крупной операции". Касательно же источников происхождения средств, в разделе терминолоогии очень размыто указано "у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями" - при этом толком не указано, что считается необходимостью.

Кстати, ранее кто-то упоминал, якобы платежи по кредитам не подпадают под ограничения. Не совсем так:
18. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:
...
5) переказу коштів на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, для зарахування на рахунок отримувача виключно з метою оплати вартості товарів, робіт, послуг, погашення заборгованості за кредитом за умови, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, може здійснити відстеження через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції переказу коштів та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, надання кредиту;

Т.е. не требуют идентификации по сути только подобные операции, если сумма меньше 30 000 грн. Потому логичным выглядит лимит в 30 000 даже на погашение кредиток, если это производится через р2р (т.е. нет возможности идентифицировать отправителя)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27031
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 6453 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:52

Faceless ну наконец то вы прочли сам закон, и убедились, что как я ранее и писал 400000 ограничение на наличные операции, и если вы перечислили 500000 тыщ на депозит по безналу, то никакого обязательного финмониторинга нет.
Жаль, что вы читаете лишь выборочно отдельные пункты, и не охватываете всю суть закона.
Ваш вывод о лимите в 300000 на погашение кредиток совершенно противоречит той цитате из закона, которую вы привели. Нет никакой логики в ваших утверждениях. Закон ограничивает операции в 30000 лишь в трёх случаях- перечисление лотереям, азартным играм, и без открытия счета. Лимит в 30000 на погашение кредиток, выглядит полным идиотизмом, как в рамках закона, так и формальной логики.
Платежи идентифицированного клиента, со множеством счетов и картами, в иб банка, у которого на него имееется вся кипа документов, по операциям, которым присваивается индивидуальный код, называть неидентифицированными, и вводить лимит как для лохотронов и напёрсточников или как без открытия счета в 30000, додумались только два неадекватных овнобанка
Stringer
 
Повідомлень: 11116
З нами з: 23.01.13
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1558 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:31

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  Stringer написав:Ваш вывод о лимите в 300000 на погашение кредиток совершенно противоречит той цитате из закона, которую вы привели. Нет никакой логики в ваших утверждениях. Закон ограничивает операции в 30000 лишь в трёх случаях- перечисление лотереям, азартным играм, и без открытия счета. Лимит в 30000 на погашение кредиток, выглядит полным идиотизмом, как в рамках закона, так и формальной логики.

Не льстите так себе, я то этот закон читал и без вас давно и не отдельные пункты, и заключения юристов, а то что у вас совершенно свое его восприятие - это совсем другой вопрос.
Чем конкретно противоречит то? В цитате четко указано, что требования статьи не распространяются для погашения кредитов, если сумма до 30 000. Если сумма выше, то появляются самые обычные минимлаьные требования по идентификации, а в случае с погашением переводом с карты они не выполняются.
  Stringer написав:Платежи идентифицированного клиента, со множеством счетов и картами, в иб банка, у которого на него имееется вся кипа документов, по операциям, которым присваивается индивидуальный код, называть неидентифицированными, и вводить лимит как для лохотронов и напёрсточников или как без открытия счета в 30000, додумались только два неадекватных овнобанка

Если платеж р2р с карты другого банка, то банк получатель ровным счетом ничего, кроме номера этой карты, не знает. Закон требует идентифицировать в первую очередь плательщика, а тут у него лишь введенный номер карты, или сохраненный ее токен. Тут на самом деле все вполне логично. Многие банки готовы идти на некоторые риски, в частности, например, ставить указанный лимит лишь на одну операцию, а не на день. В отдельных случаях это связано и с технической сложностью отслеживать что операции были с одной картой, в отдельных - намеренно.
Кстати, про ТАС то понятно, а второй банк какой?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27031
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 6453 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты" 1 ... 4, 5, 6
AntonK » Сер 02 лип, 2014 02:25
50 29891
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 10:55
Karrambas
С 1 июля 2014 года Яценюк ввел налог на ВСЕ депозиты 1 ... 149, 150, 151
Aries. » П'ят 01 лис, 2013 21:45
1504 507168
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2019 02:39
Sanyok77
Безопасные депозиты - миф или реальность?
rauko_lord » Вів 18 чер, 2019 14:01
5 11191
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лип, 2019 14:01
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.