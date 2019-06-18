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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:22
Stringer написав: RAMZES написав:
Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?
Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет
Откуда такая информация?
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BIGor
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Додано: Нед 17 тра, 2020 09:44
BIGor написав: Stringer написав: RAMZES написав:
Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?
Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет
Откуда такая информация?
Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415
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Stringer
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:14
Stringer написав:
Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415
закон законом, але в будь якому банку є власний внутрішінй відділ фінмона, і він має законне право запідозрити вас як "терориста" в будь-якій проводці
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greenozon
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:30
greenozon написав: Stringer написав:
Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415
закон законом, але в будь якому банку є власний внутрішінй відділ фінмона, і він має законне право запідозрити вас як "терориста" в будь-якій проводці
Приятно, что вы меня читаете внимательно, да, вы совершенно правильно поняли мой комментарий
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Stringer
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Додано: Нед 17 тра, 2020 12:18
Stringer написав: RAMZES написав:
Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?
Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет
И да и нет.
Вы правы в том, что в каждом банке финмон может работать более жестко, чем того непосредственно требует законодательство, в частности ссылаясь на оговорки там типа "у разі виявлення підозр", "незвично великі операції" и т п.
Ограничение в 400 000 однозначно есть в случае, если средства внесены наличными:
Стаття 20. Порогові фінансові операції
1. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень ... ... або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тисяч гривень на момент проведення фінансової операції... ..., за наявності однієї або більше таких ознак:
...
фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів).
Т.е. любое внесение наличных, в том числе и на депозит, на сумму от 400к.
В случае же перевода по СЭП, учитывая, что перевод будет только на счет уже идентифицированного клиента, и все данные об отправителе согласно ст 14 и так есть, действительно ничего не нужно. За исключением случаев, если сам банк по каким-то своим критериям не отнесет клиента к рисковым, или не расценит операцию подозрительной (закон не регламентирует четко ни то, ни другое, как и не уточняет, что относится к "необычно крупной операции". Касательно же источников происхождения средств, в разделе терминолоогии очень размыто указано "у тому числі, в разі необхідності, про джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями" - при этом толком не указано, что считается необходимостью.
Кстати, ранее кто-то упоминал, якобы платежи по кредитам не подпадают под ограничения. Не совсем так:
18. Вимоги цієї статті не поширюються на випадки здійснення:
...
5) переказу коштів на суму, що є меншою ніж 30 тисяч гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, для зарахування на рахунок отримувача виключно з метою оплати вартості товарів, робіт, послуг, погашення заборгованості за кредитом за умови, що суб’єкт первинного фінансового моніторингу, що надає послуги з переказу коштів отримувачу, може здійснити відстеження через отримувача за допомогою унікального облікового номера фінансової операції переказу коштів та визначити особу, яка уклала договір з отримувачем про поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, надання кредиту;
Т.е. не требуют идентификации по сути только подобные операции, если сумма меньше 30 000 грн. Потому логичным выглядит лимит в 30 000 даже на погашение кредиток, если это производится через р2р (т.е. нет возможности идентифицировать отправителя)
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Faceless
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Додано: Нед 17 тра, 2020 12:52
Faceless ну наконец то вы прочли сам закон, и убедились, что как я ранее и писал 400000 ограничение на наличные операции, и если вы перечислили 500000 тыщ на депозит по безналу, то никакого обязательного финмониторинга нет.
Жаль, что вы читаете лишь выборочно отдельные пункты, и не охватываете всю суть закона.
Ваш вывод о лимите в 300000 на погашение кредиток совершенно противоречит той цитате из закона, которую вы привели. Нет никакой логики в ваших утверждениях. Закон ограничивает операции в 30000 лишь в трёх случаях- перечисление лотереям, азартным играм, и без открытия счета. Лимит в 30000 на погашение кредиток, выглядит полным идиотизмом, как в рамках закона, так и формальной логики.
Платежи идентифицированного клиента, со множеством счетов и картами, в иб банка, у которого на него имееется вся кипа документов, по операциям, которым присваивается индивидуальный код, называть неидентифицированными, и вводить лимит как для лохотронов и напёрсточников или как без открытия счета в 30000, додумались только два неадекватных овнобанка
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Stringer
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:31
Stringer написав:
Faceless ну наконец то вы прочли сам закон, и убедились, что как я ранее и писал 400000 ограничение на наличные операции, и если вы перечислили 500000 тыщ на депозит по безналу, то никакого обязательного финмониторинга нет.
Жаль, что вы читаете лишь выборочно отдельные пункты, и не охватываете всю суть закона.
Не льстите так себе, я то этот закон читал и без вас давно и не отдельные пункты, и заключения юристов, а то что у вас совершенно свое его восприятие - это совсем другой вопрос.
Stringer написав:
Ваш вывод о лимите в 300000 на погашение кредиток совершенно противоречит той цитате из закона, которую вы привели. Нет никакой логики в ваших утверждениях. Закон ограничивает операции в 30000 лишь в трёх случаях- перечисление лотереям, азартным играм, и без открытия счета. Лимит в 30000 на погашение кредиток, выглядит полным идиотизмом, как в рамках закона, так и формальной логики.
Чем конкретно противоречит то? В цитате четко указано, что требования статьи не распространяются для погашения кредитов, если сумма до 30 000. Если сумма выше, то появляются самые обычные минимальные требования по идентификации, а в случае с погашением переводом с карты они не выполняются.
Stringer написав:
Платежи идентифицированного клиента, со множеством счетов и картами, в иб банка, у которого на него имееется вся кипа документов, по операциям, которым присваивается индивидуальный код, называть неидентифицированными, и вводить лимит как для лохотронов и напёрсточников или как без открытия счета в 30000, додумались только два неадекватных овнобанка
Если платеж р2р с карты другого банка, то банк получатель ровным счетом ничего, кроме номера этой карты, не знает. Закон требует идентифицировать в первую очередь плательщика, а тут у него лишь введенный номер карты, или сохраненный ее токен. Тут на самом деле все вполне логично. Многие банки готовы идти на некоторые риски, в частности, например, ставить указанный лимит лишь на одну операцию, а не на день. В отдельных случаях это связано и с технической сложностью отслеживать что операции были с одной картой, в отдельных - намеренно.
Кстати, про ТАС то понятно, а второй банк какой?
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Faceless
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:09
Faceless написав: Stringer написав:
Faceless ну наконец то вы прочли сам закон, и убедились, что как я ранее и писал 400000 ограничение на наличные операции, и если вы перечислили 500000 тыщ на депозит по безналу, то никакого обязательного финмониторинга нет.
Жаль, что вы читаете лишь выборочно отдельные пункты, и не охватываете всю суть закона.
Не льстите так себе, я то этот закон читал и без вас давно и не отдельные пункты, и заключения юристов, а то что у вас совершенно свое его восприятие - это совсем другой вопрос.
Stringer написав:
Ваш вывод о лимите в 300000 на погашение кредиток совершенно противоречит той цитате из закона, которую вы привели. Нет никакой логики в ваших утверждениях. Закон ограничивает операции в 30000 лишь в трёх случаях- перечисление лотереям, азартным играм, и без открытия счета. Лимит в 30000 на погашение кредиток, выглядит полным идиотизмом, как в рамках закона, так и формальной логики.
Чем конкретно противоречит то? В цитате четко указано, что требования статьи не распространяются для погашения кредитов, если сумма до 30 000. Если сумма выше, то появляются самые обычные минимальные требования по идентификации, а в случае с погашением переводом с карты они не выполняются.
Stringer написав:
Платежи идентифицированного клиента, со множеством счетов и картами, в иб банка, у которого на него имееется вся кипа документов, по операциям, которым присваивается индивидуальный код, называть неидентифицированными, и вводить лимит как для лохотронов и напёрсточников или как без открытия счета в 30000, додумались только два неадекватных овнобанка
Если платеж р2р с карты другого банка, то банк получатель ровным счетом ничего, кроме номера этой карты, не знает. Закон требует идентифицировать в первую очередь плательщика, а тут у него лишь введенный номер карты, или сохраненный ее токен. Тут на самом деле все вполне логично. Многие банки готовы идти на некоторые риски, в частности, например, ставить указанный лимит лишь на одну операцию, а не на день. В отдельных случаях это связано и с технической сложностью отслеживать что операции были с одной картой, в отдельных - намеренно.
Кстати, про ТАС то понятно, а второй банк какой?
Действительно я вам зря польстил, вы его вряд ли прочли полностью.
Закон требует выискивать реально схематозные платежи, погашение кредиток к рисковым платежам никак не относятся. И кто интересно такой неидентифицированный проведёт платёж с моего аккаунта на мою кредитку? Вообщем понятно, что закон вы таки не читали...
Второй отмороженный конкорд
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