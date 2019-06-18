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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:22
Stringer написав: RAMZES написав:
Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?
Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет
Откуда такая информация?
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BIGor
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Додано: Нед 17 тра, 2020 09:44
BIGor написав: Stringer написав: RAMZES написав:
Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?
Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет
Откуда такая информация?
Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415
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Додано: Сер 01 лип, 2020 18:23
Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )
Размер имеет значение.
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