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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:22

  Stringer написав:
  RAMZES написав:Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?

Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет

Откуда такая информация?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 09:44

  BIGor написав:
  Stringer написав:
  RAMZES написав:Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?

Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет

Откуда такая информация?

Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал viewtopic.php?p=4960415#p4960415
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 18:23

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:42

  2XL написав:Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )


Не знаю на счет других банков, но только что проверила в Моно...
Депозит в Евро на 12 месяцев с возможностью досрочного расторжением - 0.75%


https://moneybank.com.ua/tarify-monoban ... -monobank/
Inna85
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 09:28

  Inna85 написав:
  2XL написав:Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )


Не знаю на счет других банков, но только что проверила в Моно...
Депозит в Евро на 12 месяцев с возможностью досрочного расторжением - 0.75%


https://moneybank.com.ua/tarify-monoban ... -monobank/

Досрок 0,01%
Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:46

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Помню был гугл документ со ставками. Потерял ссылку, напомните пожалуйста.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:09

  Alexey_k9 написав:Помню был гугл документ со ставками. Потерял ссылку, напомните пожалуйста.


Посмотрите здесь:
https://minfin.com.ua/deposits/stats/

Даже izibank уже включили :)
ringM57
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:25

  Alexey_k9 написав:Помню был гугл документ со ставками. Потерял ссылку, напомните пожалуйста.


він був на "самозабезпеченні"

http://far.pp.ua/banks/deposits.html
гляньте яке там старе все :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 22:38

  2XL написав:Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )
конкорд на текущий
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 23:20

  2XL написав:Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )

з таких копійок мороки більше ніж прибутку, заховай у матрац.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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