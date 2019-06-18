Обсуждаем депозиты в банках Украины
+ Додати тему
Відповісти на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:22
Stringer написав: RAMZES написав:
Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?
Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет
Откуда такая информация?
BIGor
Повідомлень: 3869
З нами з: 19.09.10
Подякував: 650 раз.
Подякували: 816 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 17 тра, 2020 09:44
BIGor написав: Stringer написав: RAMZES написав:
Подскажите, пожалуйста, с какой суммы сейчас банки спрашивают документи (на происхождение средств) при открытии депозита?
Нет одинаковых конкретных сумм. В каждом банке финмониторинг работает по разному и требования у всех разные. Размещение депозитов под обязательный госфинмониторинг не попадает.
И никаких ограничений в 400000 для таких операций нет
Откуда такая информация?
Изменения в закон о финмониторинге от 28 апреля - тут подробнее расписал
viewtopic.php?p=4960415#p4960415
Stringer
Повідомлень: 11400
З нами з: 23.01.13
Подякував: 329 раз.
Подякували: 1599 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:23
Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )
Размер имеет значение.
2XL
Повідомлень: 3436
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 222 раз.
Профіль
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:42
2XL написав:
Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )
Не знаю на счет других банков, но только что проверила в Моно...
Депозит в Евро на 12 месяцев с возможностью досрочного расторжением - 0.75%
https://moneybank.com.ua/tarify-monoban ... -monobank/
Inna85
Повідомлень: 2
З нами з: 08.05.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 лип, 2020 09:28
Inna85 написав: 2XL написав:
Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )
Не знаю на счет других банков, но только что проверила в Моно...
Депозит в Евро на 12 месяцев с возможностью досрочного расторжением - 0.75%
https://moneybank.com.ua/tarify-monoban ... -monobank/
Досрок 0,01%
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Повідомлень: 4534
З нами з: 03.12.14
Подякував: 602 раз.
Подякували: 767 раз.
Профіль
Додано: Нед 13 вер, 2020 14:46
Помню был гугл документ со ставками. Потерял ссылку, напомните пожалуйста.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
Повідомлень: 122
З нами з: 06.08.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:09
Alexey_k9 написав:
Помню был гугл документ со ставками. Потерял ссылку, напомните пожалуйста.
Посмотрите здесь:
https://minfin.com.ua/deposits/stats/
Даже izibank уже включили
ringM57
Повідомлень: 35
З нами з: 22.05.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:25
Alexey_k9 написав:
Помню был гугл документ со ставками. Потерял ссылку, напомните пожалуйста.
він був на "самозабезпеченні"
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
гляньте яке там старе все
greenozon
Повідомлень: 9549
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 651 раз.
Профіль
Додано: Вів 15 вер, 2020 22:38
2XL написав:
Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )
конкорд на текущий
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Повідомлень: 4487
З нами з: 06.04.16
Подякував: 949 раз.
Подякували: 1283 раз.
Профіль
Додано: Вів 15 вер, 2020 23:20
2XL написав:
Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )
з таких копійок мороки більше ніж прибутку, заховай у матрац.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Повідомлень: 793
З нами з: 10.06.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 68 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор