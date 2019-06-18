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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:58
greenozon написав: Alexey_k9 написав:
Помню был гугл документ со ставками. Потерял ссылку, напомните пожалуйста.
він був на "самозабезпеченні"http://far.pp.ua/banks/deposits.html
гляньте яке там старе все
Дякую, це був найбільш зручний ресурс
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
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Alexey_k9
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