greenozon написав:
він був на "самозабезпеченні"
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
гляньте яке там старе все
Дякую, це був найбільш зручний ресурс
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:58
Дякую, це був найбільш зручний ресурс
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Додано: Пон 21 вер, 2020 20:55
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Такие ставки и обсуждать впадлу(((.
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:48
Vadim V из перечня депозит/кредит/кешбек, первое вычеркиваем потихоньку
Кешбечные карты!
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:30
Тему нужно переименовать в
"Осуждаем депозиты в банках Украины"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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