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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 21:58

  greenozon написав:
  Alexey_k9 написав:Помню был гугл документ со ставками. Потерял ссылку, напомните пожалуйста.


він був на "самозабезпеченні"

http://far.pp.ua/banks/deposits.html
гляньте яке там старе все :)


Дякую, це був найбільш зручний ресурс
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:55

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Такие ставки и обсуждать впадлу(((.
Vadim V
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Vadim V из перечня депозит/кредит/кешбек, первое вычеркиваем потихоньку :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:30

Тему нужно переименовать в
"Осуждаем депозиты в банках Украины"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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