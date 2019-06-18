greenozon написав:
він був на "самозабезпеченні"
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
гляньте яке там старе все
Дякую, це був найбільш зручний ресурс
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 16 вер, 2020 21:58
Дякую, це був найбільш зручний ресурс
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Додано: Пон 21 вер, 2020 20:55
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Такие ставки и обсуждать впадлу(((.
Додано: Вів 22 вер, 2020 16:48
Vadim V из перечня депозит/кредит/кешбек, первое вычеркиваем потихоньку
Кешбечные карты!
Додано: Вів 22 вер, 2020 19:30
Тему нужно переименовать в
"Осуждаем депозиты в банках Украины"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 29 вер, 2020 20:35
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Не нахожу на сайте
Размер имеет значение.
Додано: Чет 01 жов, 2020 11:55
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
По доллару со свободным снятием кому что больше нравится? Общие впечатления: условия возврата, как возвращают, проценты (если можно так назвать)?
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Додано: Суб 03 жов, 2020 08:54
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
По евро 0%, по доллару -0.5% при снятии
Размер имеет значение.
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