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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58

  greenozon написав:
  Alexey_k9 написав:Помню был гугл документ со ставками. Потерял ссылку, напомните пожалуйста.


він був на "самозабезпеченні"

http://far.pp.ua/banks/deposits.html
гляньте яке там старе все :)


Дякую, це був найбільш зручний ресурс
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:55

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Такие ставки и обсуждать впадлу(((.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:48

Vadim V из перечня депозит/кредит/кешбек, первое вычеркиваем потихоньку :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 18:30

Тему нужно переименовать в
"Осуждаем депозиты в банках Украины"
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Вів 29 вер, 2020 19:35

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

vitaliian написав:
  2XL написав:Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )
конкорд на текущий
Не нахожу на сайте
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 10:55

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

По доллару со свободным снятием кому что больше нравится? Общие впечатления: условия возврата, как возвращают, проценты (если можно так назвать)?
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 07:54

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

vitaliian написав:
  2XL написав:Коллеги, куда тысячу евро пристроить на черный день. С досрочный снятием под более чем 0.01% )
конкорд на текущий
По евро 0%, по доллару -0.5% при снятии
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 16:58

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Ищу банк для грн. дэпо с самым высоким процентом , пол года-год , ежемесячно ,подскажите пожалуйста!?
п.с. Аккорд , А-банк , Универсал , Зёму, Скунса и Сосиса я знаю.
Vadim V
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