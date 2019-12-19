greenozon написав:
він був на "самозабезпеченні"
http://far.pp.ua/banks/deposits.html
гляньте яке там старе все
Дякую, це був найбільш зручний ресурс
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 16 вер, 2020 20:58
Дякую, це був найбільш зручний ресурс
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Додано: Пон 21 вер, 2020 19:55
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Такие ставки и обсуждать впадлу(((.
Додано: Вів 22 вер, 2020 15:48
Vadim V из перечня депозит/кредит/кешбек, первое вычеркиваем потихоньку
Кешбечные карты!
Додано: Вів 22 вер, 2020 18:30
Тему нужно переименовать в
"Осуждаем депозиты в банках Украины"
За Виталия Наливкина!
Додано: Вів 29 вер, 2020 19:35
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Не нахожу на сайте
Размер имеет значение.
Додано: Чет 01 жов, 2020 10:55
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
По доллару со свободным снятием кому что больше нравится? Общие впечатления: условия возврата, как возвращают, проценты (если можно так назвать)?
Размер имеет значение.
Додано: Суб 03 жов, 2020 07:54
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
По евро 0%, по доллару -0.5% при снятии
Размер имеет значение.
Додано: Сер 04 лис, 2020 16:58
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Ищу банк для грн. дэпо с самым высоким процентом , пол года-год , ежемесячно ,подскажите пожалуйста!?
п.с. Аккорд , А-банк , Универсал , Зёму, Скунса и Сосиса я знаю.
Додано: Сер 04 лис, 2020 17:27
Vadim V Ведь Вы уже 6 лет на форуме...Почему бы не Выбрать здесь https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1 и, возможно, прикрутить бонус здесь https://deposit.finance.ua/?mpr=bonusde ... r=services
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:02
Спасибо за инфо! Но там в реале не то что написано на заборе.
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