Обсуждаем депозиты в банках Украины

Vadim V написав:protefiks1959 написав:Vadim V Ведь Вы уже 6 лет на форуме...Почему бы не Выбрать здесь https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1 и, возможно, прикрутить бонус здесь https://deposit.finance.ua/?mpr=bonusde ... r=services
Спасибо за инфо! Но там в реале не то что написано на заборе.
Совершенно верно! Потом смотрим выбранную банку в реальности...
Минфин, какбэ, отстает от реальности ( мягко говоря ), но первичную ориентацию дает.
Бонус от Минфина тоже показывает немного не тот %% -ну, что ж, это требует обычного внимательного подхода к размещению депо