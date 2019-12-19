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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 73747576
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:24

  Vadim V написав:
  protefiks1959 написав:Vadim V Ведь Вы уже 6 лет на форуме...Почему бы не Выбрать здесь https://tables.finance.ua/ru/credit_dep ... H&sort=0.1 и, возможно, прикрутить бонус здесь https://deposit.finance.ua/?mpr=bonusde ... r=services

Спасибо за инфо! Но там в реале не то что написано на заборе.

Совершенно верно! Потом смотрим выбранную банку в реальности...
Минфин, какбэ, отстает от реальности ( мягко говоря ), но первичную ориентацию дает.
Бонус от Минфина тоже показывает немного не тот %% :mrgreen: -ну, что ж, это требует обычного внимательного подхода к размещению депо
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:02

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  protefiks1959 написав:Потом смотрим выбранную банку в реальности...
И шо там ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:22

  Vadim V написав:
  protefiks1959 написав:Потом смотрим выбранную банку в реальности...
И шо там ?
смотрим выбранную банку в реальности...
Минфин, какбэ, отстает от реальности ( мягко говоря ), но первичную ориентацию дает.
Бонус от Минфина тоже показывает немного не тот %% :mrgreen: -ну, что ж, это требует обычного внимательного подхода к размещению депо
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлень: 385
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  #<1 ... 73747576
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