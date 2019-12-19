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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 04 лис, 2020 19:24
Vadim V написав:
Спасибо за инфо! Но там в реале не то что написано на заборе.
Совершенно верно! Потом смотрим выбранную банку в реальности...
Минфин, какбэ, отстает от реальности ( мягко говоря ), но первичную ориентацию дает.
Бонус от Минфина тоже показывает немного не тот %%
-ну, что ж, это требует обычного внимательного подхода к размещению депо
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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protefiks1959
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Додано: Сер 04 лис, 2020 20:02
protefiks1959 написав:
Потом смотрим выбранную банку в реальности...
И шо там ?
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Vadim V
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Додано: Сер 04 лис, 2020 21:22
Vadim V написав: protefiks1959 написав:
Потом смотрим выбранную банку в реальности...
И шо там ?
смотрим выбранную банку в реальности...
Минфин, какбэ, отстает от реальности ( мягко говоря ), но первичную ориентацию дает.
Бонус от Минфина тоже показывает немного не тот %%
-ну, что ж, это требует обычного внимательного подхода к размещению депо
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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protefiks1959
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