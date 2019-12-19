Обсуждаем депозиты в банках Украины

Спасибо за инфо! Но там в реале не то что написано на заборе.
Совершенно верно! Потом смотрим выбранную банку в реальности... Минфин, какбэ, отстает от реальности ( мягко говоря ), но первичную ориентацию дает. Бонус от Минфина тоже показывает немного не тот %% -ну, что ж, это требует обычного внимательного подхода к размещению депо
protefiks1959 написав:Потом смотрим выбранную банку в реальности...
И шо там ?
смотрим выбранную банку в реальности... Минфин, какбэ, отстает от реальности ( мягко говоря ), но первичную ориентацию дает. Бонус от Минфина тоже показывает немного не тот %% -ну, что ж, это требует обычного внимательного подхода к размещению депо