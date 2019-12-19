Обсуждаем депозиты в банках Украины

смотрим выбранную банку в реальности...
Минфин, какбэ, отстает от реальности ( мягко говоря ), но первичную ориентацию дает.
Бонус от Минфина тоже показывает немного не тот %% -ну, что ж, это требует обычного внимательного подхода к размещению депо
|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:22
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:39
тут актуальні депо-ставки
PS пишіть якщо знаєте подібні агрегатори
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 14 гру, 2020 01:40
Будут ли депозитные ставки расти?
Получил уже два письма по рассылке от минфина (minfin.com.ua) с прогнозами, что депозитные ставки в ближайшие полгода должны подрасти. Мол, явно выпадаем из ожидаемых 5% инфляции, поэтому НБУ будет вынужден поднять учетную ставку, а за ней увеличатся ставки по депозитам. Кто-нибудь прочувствовал что-то подобное? Есть такая тенденция?
Правда, совсем недавно НБУ оставил учетную ставку без изменений.
Какие теперь будут соображения? Минфин дело говорит, и сейчас не стоит смотреть в сторону долгосрочных депозитов? Или лучше столбить хоть то, что есть, пока не стало еще меньше?
Додано: Пон 14 гру, 2020 02:00
Кстати, по итогам 11 месяцев инфляция уже 4,1%. Т.е., если за декабрь инфляция достигнет 0,9% (для сравнения: в октябре была 1,0%, в ноябре 1,3%), то инфляция за год таки перешагнет 5%-ный рубеж.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|