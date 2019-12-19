Обсуждаем депозиты в банках Украины

смотрим выбранную банку в реальности...
Минфин, какбэ, отстает от реальности ( мягко говоря ), но первичную ориентацию дает.
Бонус от Минфина тоже показывает немного не тот %% -ну, что ж, это требует обычного внимательного подхода к размещению депо
|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:22
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Сер 04 лис, 2020 21:39
тут актуальні депо-ставки
PS пишіть якщо знаєте подібні агрегатори
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 14 гру, 2020 01:40
Будут ли депозитные ставки расти?
Получил уже два письма по рассылке от минфина (minfin.com.ua) с прогнозами, что депозитные ставки в ближайшие полгода должны подрасти. Мол, явно выпадаем из ожидаемых 5% инфляции, поэтому НБУ будет вынужден поднять учетную ставку, а за ней увеличатся ставки по депозитам. Кто-нибудь прочувствовал что-то подобное? Есть такая тенденция?
Правда, совсем недавно НБУ оставил учетную ставку без изменений.
Какие теперь будут соображения? Минфин дело говорит, и сейчас не стоит смотреть в сторону долгосрочных депозитов? Или лучше столбить хоть то, что есть, пока не стало еще меньше?
Додано: Пон 14 гру, 2020 02:00
Кстати, по итогам 11 месяцев инфляция уже 4,1%. Т.е., если за декабрь инфляция достигнет 0,9% (для сравнения: в октябре была 1,0%, в ноябре 1,3%), то инфляция за год таки перешагнет 5%-ный рубеж.
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:00
Могут малевать учётку и депозитные ставки как на рф.
Там инфляция не меньше, чем у нас, но по рублям 5% - за счастье, по валюте - как в наших гейро-дочках (ноль или ниже).
"На моменте" можно говорить о том, что "дальнейшего снижения уже не будет", т.е. мы около дна. Но о росте ставок пока рановато говорить. Даже если и будет - то чисто символическим, т.ск. "сигнальным"
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:37
Наразі спостерігаю подальше сповзання депоставок до рівня обліковки (6%)
яскравий приклад - Форвард банк
11 -> 9.5 річних
про валюту взагалі мовчу (3 -> 0.5)
За рідким винятком банки чуть (0.5-1%) підвищили гривневі ставки і то мабуть лише ті, в кого є оперативні задачі
грошей в БСУ завалісь
банки не знають куди їх дівати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 14 гру, 2020 09:39
То може їх на КРЖН чи у валюту?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 14 гру, 2020 15:59
КРЖН - це київський ринок житлової нерухомості?
|