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Обсуждаем депозиты
в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:23

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  greenozon написав:про валюту взагалі мовчу (3 -> 0.5)

Так это нормальная для валюты ставка.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:52

  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:про валюту взагалі мовчу (3 -> 0.5)

Так это нормальная для валюты ставка.


да просто АГОНЬ ставка!

скільки треба часу щоб подвоїти тіло при нещасних 0.5?
:mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 06:48

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

  greenozon написав:скільки треба часу щоб подвоїти тіло при нещасних 0.5?
майте бога в пузі. Валюта України - грн. Вам, з 2013 року уже подвоїли чи потроїли гривневе тіло , скільки можно ще подвоювати? :-)
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 07:55

  greenozon написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:про валюту взагалі мовчу (3 -> 0.5)

Так это нормальная для валюты ставка.


да просто АГОНЬ ставка!

скільки треба часу щоб подвоїти тіло при нещасних 0.5?
:mrgreen:

А в какой стране с крепкой валютой депозиты используются для удвоения тела?

Или наши доллар, евро это не те же доллар и евро что в банках США и ЕС?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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