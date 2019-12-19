Так это нормальная для валюты ставка.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:23
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:52
да просто АГОНЬ ставка!
скільки треба часу щоб подвоїти тіло при нещасних 0.5?
+50грн !
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Додано: Сер 16 гру, 2020 06:48
Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины
майте бога в пузі. Валюта України - грн. Вам, з 2013 року уже подвоїли чи потроїли гривневе тіло , скільки можно ще подвоювати?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 07:55
А в какой стране с крепкой валютой депозиты используются для удвоения тела?
Или наши доллар, евро это не те же доллар и евро что в банках США и ЕС?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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