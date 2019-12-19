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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:23
greenozon написав:
про валюту взагалі мовчу (3 -> 0.5)
Так это нормальная для валюты ставка.
Mind the gap.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:52
vitaliy_berdinskikh написав: greenozon написав:
про валюту взагалі мовчу (3 -> 0.5)
Так это нормальная для валюты ставка.
да просто АГОНЬ ставка!
скільки треба часу щоб подвоїти тіло при нещасних 0.5?
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greenozon
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Додано: Сер 16 гру, 2020 06:48
greenozon написав:
скільки треба часу щоб подвоїти тіло при нещасних 0.5?
майте бога в пузі. Валюта України - грн. Вам, з 2013 року уже подвоїли чи потроїли гривневе тіло , скільки можно ще подвоювати?
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Додано: Сер 16 гру, 2020 07:55
greenozon написав: vitaliy_berdinskikh написав: greenozon написав:
про валюту взагалі мовчу (3 -> 0.5)
Так это нормальная для валюты ставка.
да просто АГОНЬ ставка!
скільки треба часу щоб подвоїти тіло при нещасних 0.5?
А в какой стране с крепкой валютой депозиты используются для удвоения тела?
Или наши доллар, евро это не те же доллар и евро что в банках США и ЕС?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:30
vitaliy_berdinskikh написав: greenozon написав:
про валюту взагалі мовчу (3 -> 0.5)
Так это нормальная для валюты ставка.
Где тогда ипотека в валюте или кредиты для бизнеса под 3 -> 0.5% годовых?
vitaliy_berdinskikh написав:
А в какой стране с крепкой валютой депозиты используются для удвоения тела?
Или наши доллар, евро это не те же доллар и евро что в банках США и ЕС?
Почитайте что такое премия за риск.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 09:59
BIGor написав: vitaliy_berdinskikh написав: greenozon написав:
про валюту взагалі мовчу (3 -> 0.5)
Так это нормальная для валюты ставка.
Где тогда ипотека в валюте или кредиты для бизнеса под 3 -> 0.5% годовых?
Не понимаю вопроса.
У них ставка на кредиты для бизнеса и жилье потому и честные 3% (а не как у нас с компенсацией за счёт других налогоплательщиков) потому что по депозитам там 0,5%.
BIGor написав: vitaliy_berdinskikh написав:
А в какой стране с крепкой валютой депозиты используются для удвоения тела?
Или наши доллар, евро это не те же доллар и евро что в банках США и ЕС?
Почитайте что такое премия за риск.
Повторяю вопрос: у нас какие-то иные доллары и евро, не такие как в банках США и ЕС?
Вот проценты по гривне - это как раз плата за риск. И сейчас проценты даже ниже платы за риск что вызывает вполне понятную реакцию.
Но каким боком плата за риск к баксу? Доллар спокойно переживёт Михаила Леоньтева, не смотря на то что Михаил хоронит доллар уже 20 лет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:55
vitaliy_berdinskikh написав:
Повторяю вопрос: у нас какие-то иные доллары и евро, не такие как в банках США и ЕС?
Вот проценты по гривне - это как раз плата за риск. И сейчас проценты даже ниже платы за риск что вызывает вполне понятную реакцию.
Но каким боком плата за риск к баксу? Доллар спокойно переживёт Михаила Леоньтева, не смотря на то что Михаил хоронит доллар уже 20 лет.
Обьясняю тогда на пальцах. Украинские банки ограниченно гарантируют возврат депозитов в валюте, поэтому должна быть премия за риск. В США ставка 1% условно и безрисковость. У нас ставка 1% условно - и ограниченные гарантии возврата.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 11:58
BIGor написав:
Украинские банки ограниченно гарантируют возврат депозитов в валюте, поэтому должна быть премия за риск.
Не думаю что на форуме сидит большое количество людей хранящих на валютных депозитах выше планки фонда. Это раз. Два - цена депозита это в первую очередь цена инфляции, а не банкротства банка. Меня наоборот удивляет где наши банки находят бабло на то чтобы платить по депозитам в баксе 5% при том что в самом США с их успешно работащей экономикой и защитой кредиторов - банки платят всего лишь 1,5-2%.
Mind the gap.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:29
vitaliy_berdinskikh написав: BIGor написав:
Украинские банки ограниченно гарантируют возврат депозитов в валюте, поэтому должна быть премия за риск.
Не думаю что на форуме сидит большое количество людей хранящих на валютных депозитах выше планки фонда. Это раз. Два - цена депозита это в первую очередь цена инфляции, а не банкротства банка. Меня наоборот удивляет где наши банки находят бабло на то чтобы платить по депозитам в баксе 5% при том что в самом США с их успешно работащей экономикой и защитой кредиторов - банки платят всего лишь 1,5-2%.
А где это написано, что гарантируется возврат всей суммы в долларах до 200 000 грн? Да и 5% что за чушь? Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:25
BIGor написав:
Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.
Алла 5% в доларі платить.
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