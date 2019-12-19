Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:38
Квесторе_поверніться написав: BIGor написав:
Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.
Алла 5% в доларі платить.
Це що за динозавр? Перший раз чую про такий банк.
BIGor
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:40
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:41
BIGor написав: Квесторе_поверніться написав: BIGor написав:
Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.
Алла 5% в доларі платить.
Це що за динозавр? Перший раз чую про такий банк.
https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... ewdeposits
Большой и длинный
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:02
Квесторе_поверніться написав: BIGor написав:
Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.
Алла 5% в доларі платить.
Но самолеты этой компании в неподходящий момент первыми перестают летать.
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