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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:38

  Квесторе_поверніться написав:
  BIGor написав:Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.

Алла 5% в доларі платить.

Це що за динозавр? Перший раз чую про такий банк.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:40

BIGor альфабанк, вклад на 5 лет
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:41

  BIGor написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BIGor написав:Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.

Алла 5% в доларі платить.

Це що за динозавр? Перший раз чую про такий банк.

https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... ewdeposits
Большой и длинный
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:02

  Квесторе_поверніться написав:
  BIGor написав:Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.

Алла 5% в доларі платить.

Но самолеты этой компании в неподходящий момент первыми перестают летать.
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  #<1 ... 75767778
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