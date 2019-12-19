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в банках Украины

Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:38

  Квесторе_поверніться написав:
  BIGor написав:Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.

Алла 5% в доларі платить.

Це що за динозавр? Перший раз чую про такий банк.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:40

BIGor альфабанк, вклад на 5 лет
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 20:41

  BIGor написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BIGor написав:Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.

Алла 5% в доларі платить.

Це що за динозавр? Перший раз чую про такий банк.

https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... ewdeposits
Большой и длинный
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:02

  Квесторе_поверніться написав:
  BIGor написав:Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.

Алла 5% в доларі платить.

Но самолеты этой компании в неподходящий момент первыми перестают летать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 22:07

  BIGor написав:Ой, посмотрел, еще и сумму выше фонда нужно туда закинуть для 5% годовых, ржака :D

Для 5% не нужно выше фонда. Онлайн оформляется.
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  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 10:47

  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  BIGor написав:Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.

Алла 5% в доларі платить.

Но самолеты этой компании в неподходящий момент первыми перестают летать.
+100500 при малейшей нестандартной ситуации алла первая сразу же падает на мороз.Тем более по валюте - у нее самолеты не летают, поезда не ходят, корабли не плавают...А на пять лет так это надо быть вообще большими оптимистом )))
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:20

Re: Обсуждаем депозиты в банках Украины

Заніс цей банк в чорний список хитродупих і всім знайомим раджу оминати його!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 11:22

Давно подмечено, что Альфа для умных клиентов. А вы уж там сами решайте :D

Но совсем без Альфы явно глупо...
Vorlon
 
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