Обсуждаем депозиты в банках Украины

Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
BIGor написав:Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.
Алла 5% в доларі платить.
Но самолеты этой компании в неподходящий момент первыми перестают летать.
+100500 при малейшей нестандартной ситуации алла первая сразу же падает на мороз.Тем более по валюте - у нее самолеты не летают, поезда не ходят, корабли не плавают...А на пять лет так это надо быть вообще большими оптимистом )))
Vorlon написав:Давно подмечено, что Альфа для умных клиентов. А вы уж там сами решайте
Но совсем без Альфы явно глупо...
Не так! Життя - має бути спокійним і комфортним! А не відслідковувати по 100500 раз, що знову на цей раз утнув цей банк, або яка йому прийшла "нова" спонтанна ідея! Коротше, за ним треба "глаз да глаз" - що далеко НЕ КОМФОРТНО!!!