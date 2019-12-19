Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Суб 02 січ, 2021 20:38
Квесторе_поверніться написав: BIGor написав:
Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.
Алла 5% в доларі платить.
Це що за динозавр? Перший раз чую про такий банк.
BIGor
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:40
BIGor альфабанк, вклад на 5 лет
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omb
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Додано: Суб 02 січ, 2021 20:41
BIGor написав: Квесторе_поверніться написав: BIGor написав:
Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.
Алла 5% в доларі платить.
Це що за динозавр? Перший раз чую про такий банк.
https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... ewdeposits
Большой и длинный
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: Суб 02 січ, 2021 21:02
Квесторе_поверніться написав: BIGor написав:
Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.
Алла 5% в доларі платить.
Но самолеты этой компании в неподходящий момент первыми перестают летать.
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ruvex
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Додано: Суб 02 січ, 2021 22:07
BIGor написав:
Ой, посмотрел, еще и сумму выше фонда нужно туда закинуть для 5% годовых, ржака
Для 5% не нужно выше фонда. Онлайн оформляется.
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ingtrans
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Додано: Нед 03 січ, 2021 10:47
ruvex написав: Квесторе_поверніться написав: BIGor написав:
Мой последний вклад был по 1% годовых в долл. до налогов.
Алла 5% в доларі платить.
Но самолеты этой компании в неподходящий момент первыми перестают летать.
+100500 при малейшей нестандартной ситуации алла первая сразу же падает на мороз.Тем более по валюте - у нее самолеты не летают, поезда не ходят, корабли не плавают...А на пять лет так это надо быть вообще большими оптимистом )))
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Додано: Нед 03 січ, 2021 11:22
Давно подмечено, что Альфа для умных клиентов. А вы уж там сами решайте
Но совсем без Альфы явно глупо...
Vorlon
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Додано: Нед 03 січ, 2021 12:16
Vorlon написав:
Давно подмечено, что Альфа для умных клиентов. А вы уж там сами решайте
Но совсем без Альфы явно глупо...
Не так!
Життя - має бути спокійним і комфортним!
А не відслідковувати по 100500 раз, що знову на цей раз утнув цей банк, або яка йому прийшла "нова" спонтанна ідея!
Коротше, за ним треба "глаз да глаз" - що далеко НЕ КОМФОРТНО!!!
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!
Долярчик
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Додано: Нед 03 січ, 2021 16:11
Долярчик много банков буксуют при проблемах...
Кешбечные карты! Вопросы - в личку! http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
omb
Повідомлень: 2770
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