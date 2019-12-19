Обсуждаем депозиты в банках Украины

Какой банк порекомендуете для диверсификации средств в долларах?
Уже есть:
-Укрсиббанк
-Монобанк
-ПроКредитБанк
Требования:
-в идеале: депозит со свободным снятием/пополнением или краткосрочный депозит с последующим свободным снятием
-минимум бюрократии и подводных камней
-стабильность, насколько это возможно у нас
Что уже рассмотрел:
-Приват - стремно,периодически блокируют счета
-Альфа - слишком много подводных камней в тарифах,отрицательные отзывы слишком многих людей (хотя тарифы на карточные пакеты, признаюсь, привлекательные).