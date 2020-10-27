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Обсуждаем депозиты в банках Украины
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 22 жов, 2021 16:44
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Ірина_
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Додано: Нед 24 жов, 2021 08:23
Ірина_
WOG это ж вроде сеть заправок от клана Гереги?
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swan forever
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Додано: Нед 24 жов, 2021 19:55
swan forever
Ні.
ВОГ - це група Континіум (колишній власник - Ігор Єремеєв).
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V2
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Додано: Чет 19 тра, 2022 11:42
Шановні форумчани!
Зверніть увагу на депозитну пропозицію
, за якою ви можете отримати додатковий бонусний % до банківської ставки за вкладом.
Заробляйте на депозитах більше, ніж пропонують банки!
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Ірина_
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Додано: Чет 14 лип, 2022 12:18
Аккорд похоже - фсё , закончившийся грн. депозит сегодня отдали со скандалом , и это при том что вчера предупреждал кассу.
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Vadim_
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